Koronavirüs salgının sebebiyle milyonlarca öğrenci yalnızca uzaktan eğitime devam ediyor. Sene sonu karne notlarının oluşturulması içinse öğrenciler sınavlara girip girmeyeceklerini merak ediyor. Peki, ilkokul 1,2 ve 3.sınıflar ne zaman sınavlara girecek? Yüz yüze sınavlar zorunlu mu?

1,2, 3. sınıflar sınavlara girecek mi? İlkokul yüz yüze sınavlar ne zaman?

Milli eğitim Bakanlığı merak edilen sorulara cevap verdi. MEB’ten yapılan açıklamada ilkokul öğrencilerinin sınavlara girip girmeyeceğine açıklık getirildi. Yapılan açıklamada, “İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz için sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine katılım durumunuz öğretmeniniz tarafından değerlendirilerek karne notunuz belirlenecek” ifadeleri kullanıldı.