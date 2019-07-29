112 çağrı merkezine yapılan ihbarların yüzde 87’si asılsız

Manisa’nın Kula ilçesinde Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından mahalle muhtarları, daire amirleri ve kamu kurum ve kuruluş müdürlerine 112 acil çağrı merkezinin tanıtımı yapıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler, 112 acil çağrı merkezine yapılan aramaların yüzde 87’sinin asılsız ve gereksiz olduğuna vurgu yaptı.

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından, Şehit Ömer Halidemir ve Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Merkezi toplantı salonunda, gereksiz aramaları minimum seviyeye düşürüp, gerçek vakalara daha hızlı ve daha etkin ulaşabilmek amacıyla tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İlçe kurum amirleri, ilçe muhtarları ve daire amirleri, Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler tarafından yapılan sunum ile 112 Acil Çağrı Merkezinin iş ve işleyişi hakkında bilgilendirildi. Gereksiz aramalardan geniş bir şekilde bahsedilerek katılımcılardan konu hakkında hassasiyetli davranmaları ve vatandaşları bilinçlendirilmeleri istenildi.

“İhbarların yüzde 87’si asılız”

Vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilinçlendirmek, asılsız ihbarları minimum seviyeye düşürüp gerçek vakalara anında müdahil olabilmek adına başlatılan çalışmalar kapsamında Kula’da kurum amirleri ve mahalle muhtarları ile bir araya geldiklerini ifade eden Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler, “Acil Çağrı merkezinin tanıtımı ve halkımızın gereksiz meşguliyet konusunda daha hassas davranmaları konusunda bilinçlendirmek için tüm ilçelerimizde tanıtım faaliyetlerine devam edilecektir.” dedi.

112 Acil Çağrı Merkezinin asılsız ihbarlar ile meşgul edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Dedeler, asılsız ve gereksiz arama yapan vatandaşlara cezai işlem uygulandığını da belirtti. Her ay yaptıkları kontroller ve istatistikler kapsamında şuan için Manisa 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbarların yüzde 87’sinin asılsız ve gereksiz ihbar olduğunu kaydetti. Bu durumda gerçek vakalara ulaşmanın daha zor olduğunu dile getiren Dedeler, kurum müdürleri, daire amirleri ve mahalle muhtarlarından, vatandaşları bu konuda bilinçlendirmelerini istedi.

Tek acil çağrı numarası olan 112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz ve asılsız ihbarlar ile meşgul edilmesinin gerçek vakalara müdahaleyi zorlaştırdığını ifade eden Kula Kaymakamı Kemal Duru ise, vatandaşların 112 acil çağrı numarası konusunda bilgilendirilmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından, Şehit Ömer Halidemir ve Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Merkezi toplantı salonunda yapılan tanıtım toplantısına Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, İlçe Spor Müdürü İbrahim Özel, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.