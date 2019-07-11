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11.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:19
11.07.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِه۪ شَيْـٔاً وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاك۪ينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّب۪يلِۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۜ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراًۙ

"Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın.

Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın.

Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez."

  (Nisa Suresi, âyet:36)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLARASULÜ'NDEN   (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Her pazartesi ve perşembe günü ameller Allah’a arzolunur.

 Din kardeşi ile arasında düşmanlık bulunan kişi dışında, Allah’a şirk koşmayan her kulun günahları bağışlanır. '(Meleklere) siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin.', buyurulur.”

(Müslim, Birr, 36. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb, 47)

 

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 08:19
  1. 11.07.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Nisa 36
  3. ana babaya iyilik
  4. ameller arz
  5. şirk
  6. düşmanlık

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