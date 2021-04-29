1100 TL yardım başvurusu son dakika: 1100 TL yardım parası sorgulama e-devlet

1100 TL nakdi yardım nasıl alınır? Tam kapanma öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa, vatandaşa ve memura müjde üstüne müjde verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce 1000 TL olarak verilen nakdi yardımın yeniden başlayacağını söyleyerek, “İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz.” dedi. Tam kapanmadan en çok etkilenmesi beklenen esnaflara da müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz.” ifadesini kullandı.

1100 TL yardım başvurusu nereye yapılacak?

1100 TL’lik sosyal yardım ödemelerinde başvurular başlıyor. İhtiyaç sahipleri e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunarak 1100 TL nakdi destek ödemesinden yararlanabilecek. Peki sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım başvuru şartları neler?

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir. Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 1100 TL nakdi ücret desteği başvurusu için tıklayın

Geçtiğimiz yıl birinci faz sosyal yardım programı kapsamında 2 milyon 111 bin haneye verilen 1000'er lira nakdi sosyal destek programının ikinci fazında, 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira destek verilmişti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilk etapta verilen 1000'er liralık destekten faydalanmamış, ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira nakdi destek verileceğini açıklamıştı. Bakan Selçuk, "Söz konusu destek programının 2. fazının başlayacağı müjdesini sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda 2. fazda, halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek." demişti.