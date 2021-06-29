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Ekonomi 1100 TL pandemi ödemesi (sosyal yardım) ödemeleri başvuru ekranı
Ekonomi

1100 TL pandemi ödemesi (sosyal yardım) ödemeleri başvuru ekranı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1100 TL sosyal yardım parası verecek 1100 TL yardım başvurusu sorgulama ekranı! Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-06-29 01:08:00 -
1100 TL pandemi ödemesi (sosyal yardım) ödemeleri başvuru ekranı

Koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara sağlanan 1100 TL pandemi destek parasına ilişkin bilgiler araştırılıyor. "1100 TL pandemi destek parası yattı mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

1100 TL pandemi ödemesi (sosyal yardım) ödemeleri başvuru ekranı

1100 TL pandemi sosyal destek yardım miktarı, bilgileri bulunmayan kişilerin ise PTT kartlarını yapılıyor. Bu süreçte yardım destekleri için başvuruya gerek olmayacak. İşte, binlerce vatandaşın merak ettiği 1100 TL yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? sorusunun yanıtı ve e Devlet pandemi sosyal destek yardımı sonuç sorgulama ve başvuru ekranı

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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