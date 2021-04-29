Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur, emekli ve esnafa son dakika müjdeli haberleri peş peşe duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte binlerce memurun maaşlarının ne zaman yatırılacağını sorgulandığı şu sıralarda memur maaşlarının yatırılacağı tarihi açıkladı. Memur maaşlarının 10 Mayıs'ta ödeneceğini açıklayan Erdoğan, salgından en çok etkilenen esnafa ilişkin de müjdeli haberi vardı.

Erdoğan, "Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz" şeklinde konuşan Erdoğan, ihtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımın 1100 liraya çıkartılarak yeniden başlayacağını da duyurdu. Peki 1100 TL nakdi yardım kimlere veriliyor? 1100 TL nakdi yardım başvurusu nereden yapılacak?

Koronavirüs salgınının devam ettiği bu süreçte Pandemi sosyal destek yardımından faydalanmak isteyenler 1100 TL nakdi yardım destek başvurularının nereden yapılacağını ve kimlere 1100 TL nakdi yardım desteği verileceğini araştırıyor.

1100 TL nakdi yardım desteği alma şartları neler?

Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

1100 TL nakdi yardım desteği kimlere verilecek?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

1100 TL nakdi yardım desteği sorgulama e devlet üzerinden yapılmakta.

1100 TL nakdi ücret desteği başvurusu için tıklayın