  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Ekonomi

110 bin sazan Samsun göletlerine bırakıldı

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Samsun göl ve göletlerine 110 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:46:38 -
110 bin sazan Samsun göletlerine bırakıldı

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Samsun göl ve göletlerine 110 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da büyük önem verilerek her fırsatta dile getirilen kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması için su ürünleri kaynakları balıklandırılmaya devam ediliyor.


Bu bağlamda Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen sazan balığı yavrularından 110 bin adeti Samsun’da bulunan göl ve göletlere balıkçılar ve bölgedeki vatandaşların katılımı ile bırakıldı.


Balıklandırma faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, proje ile su kaynaklarının korunarak su ürünlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve amatör balıkçılık turizmine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı