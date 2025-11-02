11 yaşındaki çocuk evde gerçek tabanca üretti!

Kanada'da, 11 yaşında olduğu belirtilen bir çocuğun evde 3D yazıcı kullanarak çalışır durumda bir tabanca ürettiği iddiası yetkilileri harekete geçirdi. Olayla ilgili polis soruşturması başlatılırken çocuk ve ailesine yönelik koruyucu tedbirler alındığı bildirildi.

Yetkililer, konuya ilişkin açıklamalarında olayın “ciddi ve rahatsız edici” olduğunu, halk güvenliğini ve ev içi güvenliği ilgilendirdiğini vurguladı. Polis kaynakları, silahın ele geçirilmesinin ardından adli sürecin ve balistik incelemelerin sürdüğünü, olayla ilgili herhangi bir suçlamanın soruşturma tamamlandıktan sonra netleşeceğini belirtti.

Çocuğun ismi, kimliği ve eviyle ilgili ayrıntılar basına verilmedi; polis ve çocuk koruma kurumları, reşit olmayanların isim ve kimlik bilgilerinin gizli tutulduğunu hatırlattı. Uzmanlar, reşit olmayanların suç şüphesiyle ilgili haberlerde kimlik bilgilerinin verilmemesinin hem çocuğun hakları hem de adil yargılanma açısından standart bir uygulama olduğunu belirtiyor.

Olay, 3D yazıcılarla “hayalet silah” (ghost gun) üretimi konusundaki kaygıları yeniden gündeme getirdi. Kanada da dahil olmak üzere birçok ülkede, ev ortamında veya yetkisiz kişilerce üretilen telsiz/seri numarası olmayan silahlar, hem kolluk kuvvetlerinin takibini zorlaştırıyor hem de toplum güvenliği için risk oluşturuyor. Yetkililer ve güvenlik uzmanları, eğitim kurumları ve kütüphanelerdeki 3D yazıcı kullanımına ilişkin farkındalık ve denetim çağrısı yapıyor.