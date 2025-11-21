  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Gündem Amasya'daki vahşette katil tanıdık çıktı
Gündem

Amasya'daki vahşette katil tanıdık çıktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Amasya'daki vahşette katil tanıdık çıktı

Amasya'da 8 ay önce 76 yaşındaki akrabası Fatma Kılıç'ı boğarak öldürdüğü belirlenen zanlı yaşadığı İstanbul'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üçler Mahallesi'nde 8 ay önce 76 yaşındaki Fatma Kılıç'ın öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Ekipler, Kılıç'ın akrabası Haşim Özer tarafından öldürüldüğü şüphesiyle çok sayıda kişiyi sorguladı.

Kadının üzerinden alınan DNA örneklerini de inceleyen polis ekipleri, katil zanlısının Haşim Özer olduğunu belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul'da yaşayan zanlıyı yakalayarak Amasya'ya getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim Özer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "8 ay önce yaşlı bir teyzemiz evinde ölü bulunmuştu. Kimi kimsesi yoktu. Tek başına yaşayan bir insandı. Tabii ki polislerimiz de sağ olsun çok yoğun çalıştılar, her noktayı incelediler. Bugün 8 ay sonucunda cinayet olduğu ortaya çıktı. Polis teşkilatımıza sonsuz teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Oktay Saral’dan idam çağrısı! ‘Bu tarz insanlara hayat hakkı tanınmamalı’
Oktay Saral’dan idam çağrısı! ‘Bu tarz insanlara hayat hakkı tanınmamalı’

Gündem

Oktay Saral’dan idam çağrısı! ‘Bu tarz insanlara hayat hakkı tanınmamalı’

Tek çözüm idam! Mafyaya büyük operasyon
Tek çözüm idam! Mafyaya büyük operasyon

Dünya

Tek çözüm idam! Mafyaya büyük operasyon

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk
İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

Gündem

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

Bunlara idam şart: 12 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu!
Bunlara idam şart: 12 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu!

Yerel

Bunlara idam şart: 12 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23