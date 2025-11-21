  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Gündem Kızlı erkekli tekneler.. ODTÜ’lü erkek, Hacettepe’li kız ve ..!
Gündem

Kızlı erkekli tekneler.. ODTÜ’lü erkek, Hacettepe’li kız ve ..!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kızlı erkekli tekneler.. ODTÜ’lü erkek, Hacettepe’li kız ve ..!

Yazar Ali Karahasanoğlu, ODTÜ ve Hacettepe öğrencilerinin karıştığı tecavüz davası üzerinden, laikçi medya ve çevrelerin ikiyüzlülüğünü sert bir dille eleştirdi. Karahasanoğlu, aynı çevrelerin bir yandan karma tuvaletleri "özgürlük" diye savunup, diğer yandan tecavüzle sonuçlanan "kızlı-erkekli tekne turu" gibi olayları örtbas ettiğini veya sadece yargıyı karalamak için kullandığını anlatırken olayın faili ODTÜ öğrencisinin "alkollüydüm, hatırlamıyorum" savunmasını, "özgürlük" adı altında meşrulaştırılan sorumsuz hayat tarzının bir sonucu olduğunu belirtiyor ve feministlere, eğer dertleri gerçekten istismarı önlemekse, bu "laikçi" vakayı da protesto etmeleri çağrısında bulunarak, çözümün ise zina ve alkolün sebep olduğu ahlaki çöküntüyü sorgulamaktan geçtiğini vurguluyor. İşte Karahasanoğlu’nun o yazısı…

ALİ KARAHASANOĞLU

Bir laik hayat tarzı…

ODTÜ’lü erkek öğrenci, Hacettepe’li kız öğrenci..

Kızlı-erkekli tekne turu…

Sofralar kuruldu, içkiler içildi.

Ve sonu, tahmin ettiğiniz gibi: 

 

“Tecavüz.”

Tecavüz savcılığa bildirilince savunma da tahmin ettiğiniz gibi geliyor:

“Alkollüydüm, tam hatırlayamıyorum.”

Kısaca özetlediğim bu gerçek olay, Cumhuriyet gazetesinde Barış Terkoğlu’nun köşesinde “Yaşamından renkleri çalınan kadın” başlığıyla kamuoyuna sunuluyor.

 

Oysa aynı Cumhuriyet gazetesi, daha dün gibi bir yakın tarihde, ODTÜ’de kız-erkek tuvaletlerinin ortak kullanımını “özgürlük” diye bize yutturmaya çalışıyordu. 

Marjinal bir öğrenci grubunun “Bu binadaki tuvaletler 400 öğrencinin talebiyle cinsiyetsizleştirilmiştir” afişini, büyük bir devrimmiş gibi manşet yapıyordu.

Şimdi aynı çevreden Hacettepe’li kız öğrenci savcılıkta “Bana tecavüz edildi” diyor, ODTÜ’lü öğrenci ise “Çok alkollüydüm, hatırlayamıyorum” diye kendini savunuyor.

Dahası da var.

Bu Cumhuriyet değil miydi; üniversitelerde yurt olmadığını, olanların da çok pahalı olduğunu, enflasyon oranında zam yapılmaması gerektiğini söyleyen..

Somut olaya bakınız..

 

Mavi sularda, kızlı erkekli, teknelerde geziler?

Hatırlayın, nasıl algılar yapıyorlardı..

Sözcü gazetesinde, “19 milyon öğrenci yoksulluktan kaydını sildirdi” diye haberler çıkıyordu.. Üniversiteden mezun olan milyonlarca öğrenci, haliyle kaydı siliniyor ya..

Mezuniyet sebebi ile kaydın silinmesini bile, diploma alınmadan, yoksulluk sebebi üniversiteyi terk gibi gösteriyorlar, Cumhuriyet gazetesi de refiki Sözcü’den bu haberi alıp, kullanmayı görev biliyordu..

Peki şimdi ne görüyoruz?

Yoksulluktan üniversiteyi terk ettiği iddia edilen öğrenciler tekne turları düzenliyor, sofralar kurup alkol tüketiyor.

Laikçi Cumhuriyet bize hâlâ “pazardan çürük sebze toplayan emekliler”i anlatsın dursun.

Biz ise tekne turuyla yetinmeyip, alkol zıkkımlanan, “kızlı-erkekli evlere özgürlük” diyerek gayrı ahlaki ilişkileri meşrulaştırmaya çalışan laikçi medyaya dikkat çekip, rezilliklerini ifşa ediyoruz..

Tecavüz üzerinden, ülkenin yargı sistemini tahkir etmeye kalkışanlar da bunlar.

Barış Terkoğlu’nun yazısından alıntılayalım:

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

Cumhuriyet gazetesi anketi kendi yalanlarını ortaya çıkardı! Ali Karahasanoğlu’ndan bomba yorum İşte meslek gruplarının siyasi parti tercihi!
Cumhuriyet gazetesi anketi kendi yalanlarını ortaya çıkardı! Ali Karahasanoğlu’ndan bomba yorum İşte meslek gruplarının siyasi parti tercihi!

Gündem

Cumhuriyet gazetesi anketi kendi yalanlarını ortaya çıkardı! Ali Karahasanoğlu’ndan bomba yorum İşte meslek gruplarının siyasi parti tercihi!

Ali Karahasanoğlu’ndan Fehmi Koru'ya sert sorular! ‘Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar’
Ali Karahasanoğlu’ndan Fehmi Koru'ya sert sorular! ‘Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar’

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Fehmi Koru'ya sert sorular! ‘Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar’

Mahmut Arıkan’ın metin yazarı CHP’li mi, DEM’li mi? Ali Karahasanoğlu yazdı
Mahmut Arıkan’ın metin yazarı CHP’li mi, DEM’li mi? Ali Karahasanoğlu yazdı

Gündem

Mahmut Arıkan’ın metin yazarı CHP’li mi, DEM’li mi? Ali Karahasanoğlu yazdı

9
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

resat

bir ilşkide nikah varsa ,gericilik ,alameti ,nikahsız olanları ise çağdaşlık alameti olarak gören,islam a ait her kuruma düşman hastalılı kafanın sahipleri,enson çanakkaleden topla ,tüfekle ,gemilerle ,bu milleti yoketmeyi deneyipte başaramayanlar,çanakkaleden yapamadıklarını, çanakantenle başarmaya çalıyorlar ,bu usulüde onlara yahudi olan BELAM denen alimleri öğretmiştir ,çokk önceden ,bu uygulamalARIDA yeni değildir ,KADEŞ VAPURU olayı diye bir olay vardır ,şehitlik ziyareti kılıfında , netice yine sarhoştum hatırlamıyorum ile geçiştirilen ,, yol aynı ,yolcu aynı ,,

vlkn

siz önce gidin karma tuvalet ne demek ve işleyişi nasıldır onu öğrenin. erkekler tuvaletine girmiş bir kadının fotoğrafını paylaşıp bu tarz iğrenç bir haber yapmak tabi ki sizin gibi varlıklara yakışır. çıkarın kafanızı bulunduğu delikten (artık hangi delikse o) dünya'ya bir bakın. o kadar seviyesiz ve o kadar mide bulandırıcısınız ki, bazen söyleyecek kelime bulamıyorum. umarım yaşadığınız o karanlıkta yok olur gidersiniz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23