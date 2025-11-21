Mersin-Adana hattında trafik uyarısı! Otoyolun bir bölümü geçici olarak kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli–Mersin–Tarsus Otoyolu’nun Mersin Serbest Bölge ile Tarsus Organize Sanayi kavşakları arasındaki 3-8. kilometrelerde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Bu nedenle Mersin–Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize kavşakları 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir-Uşak yolunun 24-26. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem arz ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 19-52. kilometrelerinde bulunan tünellerin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, saat 17.00'ye kadar kontrollü sağlanacak.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 7-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Trabzon-Rize yolunun 21-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Rize yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.