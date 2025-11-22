Google’un kurucuları milyarderleri solladı!

Dünya genelinde en zenginler listesinde sıralama değişirken Google'un kurucularından Larry Page dünyanın en zengin üçüncü kişisi oldu.

Alphabet’in yeni yapay zekâ modeli Gemini 3’ün oluşturduğu iyimserlikle birlikte, Google'un kurucularından Larry Page, Jeff Bezos’u geride bırakarak dünyanın en zengin üçüncü kişisi konumuna yükseldi. Larry Page'in serveti yılbaşından bu yana 81 milyar dolar artarken, diğer Google kurucusu Sergey Brin de 233 milyar dolar ile en zengin beşinci isim oldu.

Dünyanın en zengin isimleri listesinde yapay zekâ etkisi giderek belirginleşiyor. Google’ın kurucularından Larry Page, şirketin yeni nesil yapay zekâ modeli Gemini 3’ün tanıtımıyla birlikte servetini artırarak 249 milyar dolara çıkardı. Bu yükseliş, Alphabet hisselerinin değer kazanmasıyla gerçekleşti. Yıl başından bu yana Page'in serveti 81 milyar dolar artış gösterdi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Page, böylece Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u geride bırakarak dünyanın en zengin üçüncü kişisi oldu. Bezos’un serveti Amazon hisselerindeki düşüş nedeniyle 240 milyar dolara gerilerken, Page’in yükselişi liste sıralamasını değiştirdi.

Google’ın diğer kurucu ortağı Sergey Brin de yıl başından bu yana 74.7 milyar servetini artırarak 233 milyarla listenin beşinci sırasına yerleşti.

GEMINI 3 ANALİSTLERİN GÖZDESİ OLDU

Yapay zekâ sektörü, teknoloji milyarderlerinin servetlerinde hızlı inişler ve çıkışlar yaratıyor. Oracle kurucusu Larry Ellison’ın kısa süreliğine dünyanın en zengini olması ve ardından 34 milyar dolar kaybetmesi bunun çarpıcı örneklerinden biri.

Ancak analistler, Gemini 3’ün piyasadaki “gerçek bir atılım” olduğunda hemfikir. Google, yeni modelin karmaşık sorulara daha yüksek doğrulukla ve daha az yönlendirme gereksinimiyle yanıt verdiğini açıklıyor. Model; Google Arama, Gemini uygulaması ve kurumsal hizmetlere entegre edilecek.

Varlık yönetim şirketi D.A. Davidson analistleri, Gemini 3’ü “gerçek anlamda güçlü” ve “şu anda genel kullanıma açık en iyi model” olarak tanımladı. İlk testlerine göre model, mevcut teknolojik ölçütlerde “en ileri seviye” performans sergiliyor.

Analistler, “Bu model, bazı alanlarda mevcut nesil ileri düzey modellerde beklenen yeteneklerin çok ötesine geçiyor” değerlendirmesini yaptı.

YAPAY ZEKÂ REKABETİNDE YENİ DENGELER

Gemini 3, OpenAI’ın GPT-5’i ve Anthropic’in Claude ile Sonnet 4.5 modelleriyle doğrudan rekabet ediyor. Bank of America Securities, yeni Gemini modelinin Google’ın rakipleriyle arasındaki “LLM performans farkını kapatma” yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

BofA analistleri, Google’ın AI Overviews ve Gemini ürünlerinde güçlü kullanıcı benimseme oranları gördüğünü, bunun da şirketin uzun vadeli arama pazarındaki olası kayıplarına ilişkin endişeleri hafiflettiğini vurguladı.

Gemini 3’ün tam etkisini ölçmek için erken olduğu belirtilse de ilk değerlendirmeler büyük ölçüde olumlu.