Android dünyasında taşlar yerinden oynuyor! iPhone ile dosya paylaşımı dönemi başlıyor!

Google bugün teknoloji dünyasında küçük bir deprem etkisi yaratan bir duyuru yaptı. Pixel 10 sahipleri artık iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarıyla AirDrop üzerinden dosya alışverişi yapabiliyor. Üstelik bu uyumluluğun Apple’dan hiçbir yardım almadan geliştirildiği belirtilmiş.

Google, bu özelliğin şimdilik yalnızca Pixel 10 serisinde aktif olduğunu açıkladı. Ancak şirket sözcüsü Alex Moriconi, yakın zamanda diğer Android cihazlara da geleceğini doğruladı. Pixel 10’dan bir Apple cihazına dosya göndermek için, Apple kullanıcılarının cihazlarını 10 dakika boyunca “herkese görünür” moda alması gerekiyor. Sonrasında Pixel sahibi, Quick Share üzerinden cihazı görüp dosyayı gönderebiliyor. Alıcı tarafta ise süreç tamamen klasik bir AirDrop isteği gibi görünüyor.

Apple'dan henüz bir açıklama yok

Ters yönlü aktarım da mümkün. Apple cihazındaki kullanıcı AirDrop ile dosya yollarken, Pixel 10’un görünür modda olması yeterli. Pixel kullanıcıları isteği onayladığında aktarım başlıyor. Bu noktada Google’ın altını çizdiği kritik nokta şu: Bu, bir hack ya da dolambaçlı çözüm değil. Bağlantı cihazlar arasında doğrudan, uçtan uca kurulan bir bağlantı ve veriler hiçbir sunucuya uğramıyor.

Google’ın güvenlik bloğunda yayınlanan teknik detaylara göre sistem hem şirketin kendi güvenlik ekipleri hem de bağımsız bir güvenlik firması tarafından test edilmiş. Google, Apple’ın olası güvenlik endişelerine şimdiden cevap niteliğinde bir rapor da hazırlatmış durumda. Apple ise konuya henüz resmi bir yanıt vermedi.