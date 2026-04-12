Ekonomi Rusya duyurdu: Türkiye 8 günlük bir indirim yaptı
Ekonomi

Rusya duyurdu: Türkiye 8 günlük bir indirim yaptı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rusya duyurdu: Türkiye 8 günlük bir indirim yaptı

Geçtiğimiz yıl Rusya’dan Türkiye’ye yaşanan yoğun turist akınının bu yıl da sürmesi bekleniyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye tatil turlarında 8 gün sürecek bir indirim kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Rusya’da son dakika karar veren turistler için 10–18 Nisan çıkışlı paket turlarda dikkat çeken indirimler var. En uygun seçenek “her şey dahil” Türkiye turları olurken, Asya destinasyonları da görece düşük fiyatlarla öne çıkıyor.

Turizm Güncel'de yer alan habere göre, Rusya Tur Operaötleri Birliği (ATOR) bülteninde yer alan habere göre, Rus turistler için Türkiye, Mısır, Tayland ve Vietnam’a yönelik paket turların, kısa süreli çıkış tarihleri için oldukça düşük fiyatlardan satışa sunulduğu bildirildi. Tur operatörleri, özellikle önümüzdeki bir hafta içinde seyahat edebilecek turistlere yönelik cazip kampanyalar hazırladı.

 

Sektör verilerine göre, 10–18 Nisan tarihleri arasındaki çıkışları kapsayan 6 gecelik paketlerde en uygun fiyatlı destinasyon Türkiye oldu. İki kişi için direkt uçuş ve “her şey dahil” konseptle fiyatlar yaklaşık 71 bin rubleden başlıyor.

Mısır için benzer paketler 83 bin ruble seviyesinden satışa sunulurken, yine aynı süre ve konseptte 4 yıldızlı oteller öne çıkıyor.

Tur operatörleri FUN&SUN, Anex ve Biblio-Globus tarafından sunulan Türkiye paketlerinde fiyat avantajı dikkat çekiyor. Aynı şekilde Mısır’ın Şarm El-Şeyh ve Hurgada bölgelerinde de uygun fiyatlı seçenekler bulunuyor.

 

Asya destinasyonlarında ise fiyatlar daha yüksek seyretse de hâlâ kampanyalı seviyelerde. Tayland için 6 gecelik turlar yaklaşık 120 bin rubleden başlarken, Vietnam turları biraz daha yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor.

Bu paketlerde genellikle direkt uçuş, 4 yıldızlı otellerde konaklama ve kahvaltı konsepti yer alıyor. Daha üst segment otellerde ise fiyatlar 140 bin ruble ve üzerine çıkıyor.

 

Öte yandan Hainan Adası gibi alternatif Asya destinasyonlarında fiyatların daha yüksek olduğu, örneğin 6 gecelik bir turun yaklaşık 177 bin rubleye ulaştığı belirtiliyor.

Turizm sektörü temsilcileri, bu fiyatların özellikle son dakika plan yapan ve esnek seyahat edebilen turistler için önemli fırsatlar sunduğunu vurguluyor.

