Murat Ülker'in 'savaş yayılacak mı' sorusuna verdiği cevap gündem oldu! 'Çok şükür mahcup olmadım'

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, kişisel internet sitesinde kaleme aldığı yazıda, CEO Council Buluşması’na katıldığını ve etkinlikte iş dünyasından isimlerle bir araya geldiğini aktardı. Ülker, program kapsamında Arzu Aslan Kesimer ile sahnede kısa bir sohbet gerçekleştirdiğini belirtirtti, küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerine de değindi.

Yazısında, "Bir de şunu ekleyeyim. Arzu hanım şu anki savaşın dünyaya yayılma ihtimalini sorunca, ben genel endişenin tersine, hayır savaş yayılmayacak, bu saçma ve sebepsiz bir savaş demiştim. Şükür ateşkes ilan edildi de mahcup olmadım" diyen Murat Ülker’in söz konusu etkinlikte yaptığı söyleşi şöyle:

1.Siz global bir şirketi yönetiyorsunuz, Çin’den ABD’ye şirketleriniz/ticaretiniz var. Yılın ilk 3 ayında dünyada olup bitenleri sorsak, neler dikkatinizi çekiyor, ekonomide ne gibi gelişmeler yaşanıyor?

Açıkçası 2026’nın ilk çeyreği bize tekrar şunu gösterdi, belirsizlik artık istisna değil, yeni normal.

Eskiden riskleri tek tek konuşurduk. Bugünse dünya tek bir riskle değil, aynı anda birden fazla riskle, birçok bölgede karşı karşıyadır. Bu da yönetimi zorlaştırıyor ama bir yandan da iyi şirketleri ayrıştırıyor.

Jeopolitik riskler ekonominin tam merkezinde. Enerji fiyatından enflasyona, tedarik zinciri dinamiklerine kadar her şeyi belirliyor. Artık verimlilik kadar dayanıklılık da önemli. Şirketler büyümeyi değil, ayakta kalmayı da yönetmek zorunda.

Tedarik zinciri sadece verimlilik veya maliyet optimizasyonu için değil, güvenlik için yeniden kuruluyor. Bu da maliyetleri belli çerçevede artırabiliyor ama riskleri azaltıyor.

Faizler, enflasyon ve büyüme arasında sıkışmış bir dünya var. Bu da daha dikkatli karar almayı gerektiriyor. Benim her zaman söylediğim hesaplanabilir risk almak gerek ama bu dönemde riski hesaplamak zorlaştı. Daha fazla deneyim ve içgüdü kullanmak gerekiyor. Tüm bunlar Yıldız Holding’de fazlasıyla var. Bu dönemde sadece hızlı değil, esnek de olmak zorundasınız.

Ama ben bu döneme sadece zor diye bakmıyorum. Bunlar aynı zamanda yeniden her şeyin gözden geçirildiği dönemler. Doğru yerde konumlanan, doğru soruları soran ve gerektiğinde yön değiştirebilen şirketler bu dönemden güçlenerek çıkacak.

2. Çeşitli global sorunların yanına İran’daki savaş da eklendi. Böyle dönemde siz nasıl bir stratejiye geçiyor, farklı bir yönetimi devreye alıyor musunuz? Katılımcılara bu dönem için neler önersiniz? Yatırım/yenilikler için durmak doğru olur mu?

Böyle dönemlerde ilk yapılması gereken şey paniklememek, sükunetle doğru teşhis koymaktır.

Bu tür dönemlerde tamamen farklı bir yönetim anlayışına geçmeyi tercih etmem, mevcut sistemi daha disiplinli ve daha sıkı çalıştırmayı tercih ederim. Yani yeni bir model kurmaktan çok, refleksleri hızlandırır ve kontrol mekanizmalarını güçlendiririz. “B” “C” planları hazırlarız.

İlk önceliğimiz nakit akışı olur. Çünkü belirsizlik ortamında size hareket imkanı sağlayan tek şey nakittir. Likiditeyi korumak, gereksiz harcamaları kısmak ve bilanço sağlığını önceliklendirmek bu dönemin temelidir.

İkinci olarak tedarik zincirini gözden geçiririz. Alternatifli yapıların olup olmadığına bakarız. Tek bir ülkeye, tek bir rotaya ya da tek bir tedarikçiye bağımlılık varsa, bunu azaltmaya çalışırız. Bu dönemler kırılganlıkların ortaya çıktığı dönemlerdir.

Ve bunların yanında karar vermek hızımızı artırırız, daha kısa döngülerle çalışırız. Kriz dönemlerinde uzun analizler değil, hızlı ve doğru kararlar vermek önemlidir.

Yatırım konusuna gelince; bence tamamen durmak doğru bir yaklaşım değildir. Ancak yatırımın niteliği değişir. Büyük ve geri dönüşü uzun projeler yerine, hızlı sonuç veren, verimliliği artıran ve nakit üretimine katkı sağlayan yatırımlara öncelik veririz. Teknoloji ve özellikle verimlilik artırıcı çözümler bu dönemde daha kritik hale gelir.

Bu dönemleri sadece risk olarak değil, aynı zamanda yeni açılımlar fırsatı olarak görmek gerekir. Herkesin geri çekildiği bir ortamda doğru, ölçülü hatta görünmeyeni gören şirketler bir sonraki döneme daha güçlü girer.

Katılımcılara önerim şu olurdu: Nakdinizi koruyun, risklerinizi olabildiğince dağıtın, beklemeyin, karar vermek hızınızı arttırın ve doğru alanlara yatırım yapmaya devam edin.

3.Bu gibi dönemlerde global iş yapan bir grup olmanın avantajı mı oluyor, dezavantajı mı?

Böyle dönemlerde global bir grup olmanın hem avantajı hem dezavantajı vardır; ama avantajı daha ağır basar. Dezavantajı şudur: Riskler artık tek bir ülkede kalmıyor. Jeopolitik gerilimler, kur dalgalanmaları, regülasyon değişiklikleri farklı coğrafyalarda aynı anda etkili olabiliyor. Bu da yönetimi daha karmaşık hale getiriyor. Tek bir pazarı yönetmekle, birçok farklı pazarı yönetmek aynı şey değil.

Ama avantaj tarafı daha güçlüdür. Çünkü çeşitlilik size dayanıklılık sağlar. Bir pazar daralırken başka bir pazar büyüyebilir. Tek ülkeye bağlı şirketler krizleri daha sert hissederken, global şirketler bu etkileri dengeleyebilir. Ayrıca tedarik zinciri açısından da avantaj sağlar. Farklı coğrafyalarda üretim ve tedarik imkânınız varsa, bir yerde yaşanan aksaklığı başka bir yerden telafi edebilirsiniz. Bu da operasyonel esneklik yaratır.

Ben global olmayı bir risk değil, doğru yönetildiğinde belli ölçüde bir sigorta olarak görüyorum. Ancak her pazarı yerel dinamikleriyle anlamak ve aynı zamanda merkezi olarak güçlü bir koordinasyon sağlamak gerekiyor. Özetle, global olmak daha karmaşık bir yapı yaratır ama aynı zamanda işinizi daha dayanıklı hale getirir.

4.Bu dönem başta olmak üzere şirket yönetiminde hangisi daha önemlidir? Kar ya da nakit akışı?

Yukarıda ifade ettim. Kesinlikle nakit akışı. Kârlılık elbette önemlidir; ancak kriz ve belirsizlik dönemlerinde şirketi ayakta tutan şey kâr değil, nakit akışıdır. Özellikle zor dönemlerde bu fark belirginleşir; nakit şirketin nefesidir.

Bu nedenle böyle dönemlerde öncelik çok nettir: nakit akışını korumak ve güçlendirmek. Nakit varsa şirket karar alabilir, yatırım yapabilir, borcunu yönetebilir. Nakit yoksa, kârlı görünen bir şirket bile zor durumda kalabilir.

Elbette uzun vadede sürdürülebilir kârlılık gerekir. Ama kısa vadede hayatta kalmak için önce nakdi güvence altına almak gerekir. Çünkü nakit varsa seçenek vardır; nakit yoksa seçenek de yoktur.

5.Size göre krizlere, olağanüstü dönemlere hazır şirket var mıdır? Bu tip şirketin 3 özelliği sizce ne olur?

Şirketler için krize hazır olmak statik bir durum değil, bilakis sürekli inşa edilmesi gereken bir yetkinliktir. Ben hep derim şans kapıyı çalınca kişi kapının arkasında olup kapıyı açabilmelidir. Şirketler için kriz de benzerdir, kriz kapıyı çalınca bir kriz yönetim planı olmalıdır.

Hiçbir şirket her krize tam hazır olmayabilir, ancak bazı şirketler krizleri daha az hasarla atlatır, hatta fırsata çevirebilir. Farkı yaratan da bu hazır olmak halidir.

Böyle bir şirketin üç temel özelliği vardır:

Birincisi, güçlü nakit akışı ve finansal disiplindir. Nakit, kriz dönemlerinde en kritik unsurdur. Borçluluğunu yönetebilen, likiditesi güçlü şirketler krizleri daha rahat karşılar.

İkincisi, çevik ve sade organizasyon yapısıdır. Kriz anında hızlı karar alabilen, bürokrasisi az, sahaya yakın yönetim yapıları işe yarar. Uzun karar süreçleri krizleri derinleştirir.

Üçüncüsü ise kültür ve insan kalitesidir. Krize hazırlıklı olmak için sistemler gereklidir, ama insanlar fark yaratır. Sorumluluk alan, inisiyatif kullanan, birlikte hareket edebilen ekipler şirketi ayakta tutar.

6.Bütün olup bitenleri bir yana bırakınca, grubun lideri olarak şu anda hangi 3 konuya odaklısınız, neden?

Bugün baktığınızda, tüm bu gündemin içinde benim odağım aslında üç ana başlıkta toplanıyor.

İlki, büyük Yıldız Holding ailesinin sıhhat ve selametidir. Bunu önceliklendirerek iş görmek.

İkincisi, işlerimizin kesintisiz devam edebilmesi için tedarik zincirine yoğunlaşmak.

Üçüncüsü, olası senaryoları çalışarak işlerimizi, müşteri ve tüketici memnuniyetimizi nasıl sürdürebileceğimiz konusunda alternatif planlar yapmak.

Bizim motto’muz her halükarda “mutlu et mutlu ol” olacaktır. Bu sadece bir söz değil, her şart altında iş görmek şeklimizdir. Tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız için önceliğimizdir. Biz bulunduğumuz tüm sektörlerde liderliği hedefleriz. Piyasa önceliğimizdir, sahada bulunuruz. İşlerimizi çevik ve tek seferde doğru görmeye gayret ederiz.

Çünkü günün sonunda farkı belirleyen stratejinin başarıyla uygulanmasıdır.

7.Herkes yapay zekayı konuşuyor. Sizin gündeminizde de vardır. İki konuyu sormak istiyorum: Birincisi, bu konuda eğitim almıştınız. Devam ediyor mu, yapay zekaya hakim oldunuz mu? Grupta değer yaratan projeler oldu mu?

Yapay zeka konusu açıkçası bizim hep gündemimizde ve bu daha uzun süre devam edecek. Bu işte oldum, bitti diye bir şey yok. Çünkü konu biz öğrenirken değişiyor, yetişmeye çalışıyorum. Okuyorum, dinliyorum, eğitim alıyorum.

Bu alanda en büyük risk, geride kalmak değil; “ben artık biliyorum” demek, çünkü her şey devamlı değişiyor.

Yıldız Holding’de iki boyutta ele alıyoruz bu konuyu. Birincisi yetkinlik geliştirme, ikincisi somut iş çıktısı üretmek. Yetkinlik tarafında oldukça geniş bir eğitim altyapısı kurduk, ilerliyoruz; mesela yapay zekayı bir araç olarak kullanan beyaz yaka, günlük verimini %25’e kadar artırıyor.

Yapay zekada veri analitiğinden, prompt yazımına, veri görselleştirmeye kadar birçok başlıkta çalışanlarımıza günlük işlerinde kullandıkları beceriler kazandırıyoruz. Sadece teorik değil, doğrudan işe uygulanabilir bir yapı kurmaya çalışıyoruz.

Bir adım ötesinde ise Data Navigators programımız var. Burada artık sadece öğrenmek değil, proje üretmek var. Şimdiye kadar ciddi bir tasarruf potansiyeli yaratan fikirler çıktı, yeni projeler üst yönetimle buluşma aşamasında.

Yapay zeka özelinde ise kendi içimizde tasarladığımız AI Academy ve Yıldız Tech programını başlatmıştık. Bu bizim için önemliydi, çünkü dışarıdan alınan standart eğitimlerin ötesine geçmek istedik. Kendi ihtiyaçlarımıza göre, uygulama odaklı bir model kurduk.

Bugün baktığımızda hem katılım hem memnuniyet hem de ortaya çıkan proje fikirleri açısından oldukça güçlü bir geri dönüş aldık.

Bu yüzden son dönemde yapay zeka kampı ve sonrasında Bizim Atlas platformu üzerinden çalışanlarımızın kendi işlerinde geliştirdiği uygulamaları görünür hale getirmeye başladık.

Farklı fonksiyonlardan iyi örnekleri paylaşıyoruz ki kullanım yaygınlaşsın.

Aynı zamanda ChatGPT Enterprise’ı da kademeli olarak devreye aldık. Amacımız, çalışanlarımızın bu araçları güvenli ve verimli şekilde günlük iş akışlarına entegre edebilmesi.

Şimdi bir adım daha ileri gidiyoruz ve AI Champions dediğimiz bir yapı kuruyoruz. Her şirkette bu işi sahiplenen, kullanım alanlarını geliştiren ve yaygınlaştıran bir elçi ağı oluşturuyoruz.

Bir de işin yönetişim tarafı var. Bu konuyu sadece ilgi alanı olmaktan çıkarıp kurumsal bir öncelik haline getirmek için üst yönetimin doğrudan içinde olduğu bir AI Steer Co. kurduk.

Yani artık sadece konuşmuyoruz, önceliklendiriyoruz, yatırım yapıyoruz ve ölçekliyoruz.

Bence en mühim aşama biz yapay zekayı konuşan değil, kullanan bir organizasyon olduktan sonra, artık yapay zeka bizim organizasyon şemamızda yetki ve sorumluluğu olan bir eleman olarak yerini aldığında gerçekleşecek.