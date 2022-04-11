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Tarih 11 Nisan 1920: Son Osmanlı Meclisi Mebusanı’nın Feshi
Tarih

11 Nisan 1920: Son Osmanlı Meclisi Mebusanı’nın Feshi

11 Nisan'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 11 Nisan 1920: Son Osmanlı Meclisi Mebusanı’nın Feshi, Sudan’da Ordunun Darbeyle Yönetime El Koyması, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kurulması

Yeniakit Publisher
2022-04-11 07:18:00 - 2022-04-11 07:20:09
11 Nisan 1920: Son Osmanlı Meclisi Mebusanı’nın Feshi

11 Nisan 1920: Son Osmanlı  Meclisi Mebusanı’nın Feshi 

1919 yılının son aylarında yapılan seçimle oluşturulan Meclise 15 Mart 1920’de İngilizler  baskın yapıp bazı mebusları tutuklamışlardı. Geri kalan mebusların çoğu Anadolu’ya firar edince Meclis 11 Nisan 1920’de feshedilmiş ve böylece yeni bir seçimin yolu açılmıştır. Aralık 1919 seçimleri Osmanlı tãrihinin son genel seçimi olarak kabul edilmektedir.Son Osmanlı  Meclisi Mebusanı’nın aldığı en önemli karar olarak Misak-ı Milli (28 Ocak 1920) tarihi kayıtlara geçmişti. Buna göre; 

1 – Mondros Ateşkesinin imzalandığı gün işgal altında bulunan Arap memleketlerinin durumu halkının vereceği oya göre belirlenecekti. Türk – İslam çoğunluğunun bulunduğu hiçbir yer parçalanamaz bölünemez bir bütündür. 

2- Elviye-i Selase’de ve Batı Trakya da gerekirse halkın oyuna tekrar başvurulacaktı. 

3- İstanbul ve Marmara’nın güvenliği sağlanırsa Boğazlar dünya ticaretine açılabilirlerdi. 

4 – Azınlıklara komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklar kadar hak verilecekti. 

5 – Kapitülasyonlar kesin olarak reddedilmiştir.

 

11 Nisan 2019: Sudan’da Ordunun Darbeyle Yönetime El Koyması 

Sudan'da ordu yönetime el koydu. Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir gözaltına alınırken, Savunma Bakanı Avad bin Avf liderliğindeki Askeri Geçiş Konseyi 2 yıllık bir geçiş dönemi için idareyi ele aldı.




11 Nisan 1919: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kurulması

Birinci Dünya Savaşı'na son veren Versay anlaşması kapsamında, evrensel ve kalıcı bir barışın ancak sosyal adalet temelinde inşa edilebileceği inancından hareketle kurulmuştur.

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