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Sağlık 11 milyon takipçili Avrupalı bilim insanı sonucu İslam’a bağladı! Orta Doğu’da neden kanser vakası daha az?
Sağlık

11 milyon takipçili Avrupalı bilim insanı sonucu İslam’a bağladı! Orta Doğu’da neden kanser vakası daha az?

Yeniakit Publisher
2023-09-19 09:01:00 -

Avrupalı Bilim insanı Dr. Eric Berg, Orta Doğu’da yaşayan insanların neden kansere daha az yakalandığını açıkladı. Araştırmalar kendisini İslam’a götürdü ve sonuçları böyle açıkladı.

Dr. Eric Berg, durumu şöyle açıklıyor; “Orta Doğu dünyadaki en düşük kanser oranlarına sahiptir. Bugün bunun nedeninden bahsedeceğiz. Orta Doğu'daki insanlar çok fazla şeker tüketiyor ve şeker kanseri besliyor. Ancak Orta Doğu'da diyabet yaygın olsa da kanser öyle değil. Kanser oranının yüksek olduğu ülkeler:

1. Avustralya

2. İrlanda

3. Macaristan

4. Amerika Birleşik Devletleri
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Orta Doğu'da kanser oranları neden düşük:

  1. Birçok kişi oruç tutuyor (Ramazan)

Orucun kanser riskini azaltmak için faydaları :

• Oruç kanseri aç bırakır

• Oruç otofajiyi uyarır

• Oruç yeni bağışıklık hücreleri oluşturur

• Oruç inflamasyonun azalmasına yardımcı olur

• Oruç vücuttaki antioksidan ağları artırır

  1. Birçok kişi, anti-kanser ve anti-tümör özellikleri olan bazı baharatları tüketir

Kanser oluşumunu önleyen besinlerden de bahseden Dr. Berg, Orta Doğu’da insanların yediği baharatların kanseri önlediğini söyledi. Buna göre, zerdeçalın anti-kanser bir baharat olduğunu belirten doktor, bu iltihaplardan kurtulmak için en iyi şeylerden biri.

Safran; anti-kanser özelliklere sahip diğer bir baharat ise safran...

Kakule, kimyon, Hindistan cevizi, tarçın ve kişniş anti-tümör ve anti- kanser özelliklere sahiptir.

Dr. Berg ayrıca, çörek otu, zeytin yağı, dereotu, susam ve hurmanın da kanser önleyici olduğunu açıkladı.

Bilim insanı en son madde olarak kansere en çok neden olan şeylerden birinin de alkol tüketimi olduğunu söyledi. Alkolün karaciğere verdiği inanılmaz zararından bahseden Dr. Berg, kansere yakalananların yüzde 65’inin alkol kullandığını söyledi.

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Yorumlar

Okur

Sadece oruc degil. Bence en onemli erken Domuz eti yemeleridir.

Vatandaş

...şimdide bu ....
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