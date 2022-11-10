11 Kasım Cuma hutbesi Diyanet: Haftanın hutbesi! (Bugünkü Cuma hutbesi) 2022 Cuma hutbesinin konusu 'tevekkül'

Diyanet İşleri Başkanlığı her hafta Cuma hutbesi için ayrı bir konu belirliyor. Cuma Hutbesi yayımlandı. Her hafta Perşembe akşamı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayımlanan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu; 'Önce Tedbir Sonra Tevekkül' oldu.. İşte 11 Kasım Cuma hutbesi içeriği...

Cuma Hutbesi konusu ve içeriği araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cuma hutbesi her hafta Perşembe akşamı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayımlanıyor. Her hafta farklı bir dini konunun ele alındığı Cuma hutbesinde bu haftanın konusu 'Önce Tedbir Sonra Tevekkül' olarak açıklandı. İşte 11 Kasım Cuma Hutbesi içeriği...

CUMA HUTBESİ 11 KASIM KONUSU VE İÇERİĞİ

CUMA HUTBESİ 11 KASIM 2022 DİYANET: ÖNCE TEDBİR SONRA TEVEKKÜL

Muhterem Müslümanlar!

Mülkün yegâne sahibi olan Yüce Rabbimiz, en küçük zerreden uçsuz bucaksız kâinata varıncaya kadar her şeyi bir ahenk ve düzen içerisinde yaratmıştır. Yaratılıştaki bu muhteşem uyum, “Sünnetullah”a yani Allah’ın hükmüne ve kanunlarına göre işlemektedir. Bizlere düşen, bu ilahi düzen ve yasalara göre hareket etmek, evrende var olan sebep-sonuç ilişkisine uygun davranmaktır.

Aziz Müminler!

Sebepler dairesinde cereyan eden hadiselerden biri de afetlerdir. Deprem gibi afetlere engel olmak elbette mümkün değildir. Ancak akıl, bilim ve tecrübe ışığında afetlere karşı tedbir almak ve bunların yol açacağı tahribatı en aza indirmek öncelikli görevimizdir. İslam’ın emrettiği tevekkül anlayışının gereği de budur. Dinimiz, önce bütün tedbirleri almamızı, üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmemizi emreder. Ondan sonra Allah’a tevekkül etmeye, O’na güvenip teslim olmaya davet eder. Nitekim bir adam Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e gelerek, “Ya Resûlallah! Devemi bağlayıp da mı Allah’a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim.” diye sorduğunda Allah Resûlü (s.a.s), ona şöyle cevap vermiştir: “Önce deveni bağla, sonra Allah’a tevekkül et!”

Kıymetli Müslümanlar!

Aldığımız bütün tedbirlere rağmen acı bir hadiseyle karşılaştığımızda ise biz müminlere düşen sabırlı ve metanetli olmak, Allah’ın takdirine rıza göstermektir. İçinde bulunduğumuz durumu akl-ı selim ile değerlendirmek, ihmal, yanlış ve hatalardan gerekli dersleri çıkarmaktır. Cenâb-ı Hakk’a tazarruda bulunmak; tevbe ve istiğfarla, dua ve niyazla O’na sığınmak, rahmet ve yardımını istemektir.

Değerli Müminler!

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu; böylece Allah yanlış yoldan dönsünler diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor.” Evet, afetlerin kötü neticelerinin bir kısmı kendi hata ve ihmallerimiz sebebiyledir. O halde geliniz! Afetlere karşı bilinçli, tedbirli ve hazırlıklı olalım. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in “Allah Teâlâ, birinizin yaptığı işi en sağlam şekilde yapmasından memnun olur.” hadisini kendimize rehber edinelim. Deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizin gerçeklerine uygun adımlar atalım. Evlerimizi en doğru yere, en sağlam malzemeyle ve en güzel şekilde inşa etmenin gayretinde olalım. Heyelan ve sel riski bulunan bölgelerde, dere yataklarında bina yapmaktan kaçınalım. Kendi elimizle kendimizi tehlikeye atmayalım.

Aziz Müslümanlar!

Yüzlerce vatandaşımızın vefatına, binlercesinin etkilenmesine sebep olan 12 Kasım 1999 Düzce depreminin sene-i devriyesi olan yarın saat 18.57’de depremlere karşı toplumumuzda farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde “Çök, Kapan, Tutun” hareketleriyle deprem tatbikatı yapılacaktır. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de, وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَٓا اَحْيَا النَّاسَ جَم۪يعاًۜ “Kim, bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.” buyurmaktadır. Bir canı kurtarmak, bir insanın hayata tutunmasına katkıda bulunmak, bu amaca yönelik faaliyetlerin içerisinde olmak, son derece saygın ve değerlidir. Bu vesileyle siz kıymetli kardeşlerimizi bulunduğunuz yerdeki en güvenli noktada hem bu tatbikatta yer almaya hem de AFAD tarafından verilen eğitimlere katılmaya davet ediyorum.

Hutbemi bitirirken geçmişten günümüze afetlerde vefat eden bütün kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Cenâb-ı Hak, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza buyursun.

Cuma hutbesi PDF için TIKLAYINIZ

Cuma namazı saat kaçta, sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. 11 Kasım Cuma günü öncesi cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için Diyanet İşleri Başkanlığı "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden paylaşıldı. Müslümanların haftalık bayramı olan cuma günü öncesi, cuma namazı vakitleri tüm illerde değişiklik gösterecek ve vatandaşlar yaşadıkları illerin namaz saatlerine uyum gösterecekler. Tüm camilerde okunacak olan Cuma Hutbesi'nin ardından cuma namazı, farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınıyor. Peki, cuma namazı ne zaman ve cuma namazı nasıl kılınır? İşte, il il 11 Kasım cuma namazı vakitleri bilgisi.

'Cuma namazı saatleri' 11 Kasım 2022 yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden, cuma namazı saati tüm iller için açıklandı. İbadetlerini idrak etmek üzere camilere gidecek olan Müslümanlar, tüm illerin namaz saatleri ekranından, ikamet ettikleri ilin bilgilerini görüntüleyebilecekler. Diyanet bilgisine göre bu hafta cuma namazı saatleri; İstanbul'da 12:53'te, Ankara'da 12:38'de, İzmir'de 13:00 olarak açıklandı. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelen ve farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabit olan cuma namazı; öğle ezânına takiben kılınıyor.

11 KASIM CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 11 Kasım 2022 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 12:53

ANKARA:12:38

İZMİR:13:00

BURSA:12:53

ADANA: 12:28

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın

Cuma Hutbesi konuları haftalık

11.11.2022 Önce Tedbir Sonra Tevekkül

04.11.2022 Hayat Rehberimiz Kur'an

28.10.2022 Aile Olmak: İlahi Lütuf

21.10.2022 Komşuluk Hukuku

14.10.2022 Kul ve Kamu Hakkı

07.10.2022 Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.s)

30.09.2022 O'nun (s.a.s) Çağrısı

23.09.2022 Helal Kazanç ve Alın Teri

16.09.2022 Takva, Haya ve Tesettür Takva,

09.09.2022 İlim Bir Nurdur

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