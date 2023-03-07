11 ilde depremin sanayiye darbesi ortaya çıktı!

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) üretim performansını yansıtan elektrik tüketimi, depremzede illerde yarıya indi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), depremzede illerde sanayi bölgelerindeki elektri tüketimine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre söz konusu illerde yer alan, OSBÜK Enerji İzleme Sistemi’ne dahil 15 OSB’de elektrik kullanımı, şubatta ocak ayına göre yüzde 46,74, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 46,72 azaldı.

Bu gelişme bölge illerinde sanayi üretimi ve gayri safi katma değer üretiminde yarıya yakın azalma anlamına geliyor. Depremler ayın 6’sında meydana geldiği için kalan 22 gündeki toplam düşüşün çok daha yüksek oranda olduğu anlaşılıyor.

Şubat ayının ilk haftası dahil tümünde, geçen yılın aynı ayına göre tüketim özellikle İskenderun OS B’de yüzde 88,57, Adıyaman OSB’de yüzde 78,96, Kahramanmaraş OSB’de yüzde 77,86, Malatya Merkez I. OSB’de yüzde 73,48, Şanlıurfa OSB’de yüzde 73,03 düşüş kaydetti. 15 OSB’de elektrik tüketimi ocak-şubat dönemi itibarıyla ise geçen yılın eş dönemine göre de yüzde 23 geriledi.

Ülke genelindeki 124 OSB’yi kapsayan OSBÜK Enerji İzleme Sistemi’ne göre toplam elektrik tüketimi de şubat ayında yüzde 18,86 geriledi. Tüm OSB’lerde geçen yılın şubat ayında 3 milyon 695 bin 355 Mw olan elektrik tüketimi, bu yıl 2 milyon 998 bin 414 Mw’ye indi.

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11 ilde ve Türkiye genelinde sanayide elektrik tüketiminde yaşanan düşüşler, sanayi üretiminde gerileme, milli gelir kaybı ve genel ekonomik büyüme hızında düşüş anlamına geliyor.

Geçen yılın aynı ayına göre OSB’lerde elektrik tüketimi Doğu Akdeniz bölgesinde yüzde 57,79, Akdeniz bölgesinde yüzde 43,69, Güneydoğu’da yüzde 40,13, Karadeniz’de yüzde 27,55, Ege’de yüzde 9,17, Marmara’da yüzde 5,94 düşüş, İç Anadolu’da ise yüzde 2,68 artış kaydetti. OSB’lerde elektrik tüketimi ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,85 artmıştı. Şubattaki düşüşle birlikte ocak-şubat dönemleri itibariyle OSB’lerde elektrik tüketimi yüzde 8,65 düşmüş oldu.