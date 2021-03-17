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Gündem 11 ilçede DEAŞ operasyonu
Gündem

11 ilçede DEAŞ operasyonu

İstanbul'un 11 İlçesinde önceden belirlenen 12 adrese İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 04:13:00 -
11 ilçede DEAŞ operasyonu

İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan ve DEAŞ’a hizmet eden, faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 11 İlçede belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Başakşehir, Bağcılar ve Esenyurt başta olmak üzere 11 İlçede yapılan ve önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen çok sayıda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahısların gözaltına alındığı adreslerde geniş kapsamlı arama çalışması yapıldı. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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