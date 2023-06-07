11 dakikada bir cinayet işlenen 'uygar' ülke!

ABD'de 2021'de silahlı şiddet sebebiyle günlük ölü sayısının yaklaşık 134 olduğuna işaret edilen raporda, her 11 dakikada bir kişinin de aynı sebeple yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ülkede, söz konusu şiddet nedeniyle önceki yıla göre can kaybı yaklaşık 3 bin 600 artarak 48 bin 830 bin kişiye ulaştı.

Raporda, 20 bin 958 kişinin silahlı cinayete kurban gittiği kaydedilirken, 26 bin 328 kişinin ise silahla intihar ettiğine dikkat çekildi.

ABD'de silahla intihar vakalarında 2020'ye göre yüzde 8,3 artış görülürken, silahlı cinayet oranlarında ise yüzde 7,6 artış kayıtlara geçti.

DİĞER TÜM ÖLÜM SEBEPLERİ GERİDE

Raporda, "Silah, bir kez daha, Kovid-19'u, trafik kazalarını ve kanseri geride bırakarak 2021'de de çocuklar ve gençler arasında en büyük ölüm sebebi oldu." ifadesi yer aldı.

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Ayrıca, raporda, siyahilerin diğer gruplara göre, 14 kat daha fazla silahlı şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı. AA