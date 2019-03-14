0553 313 94 23

11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulundu

Konya'nın Emirgazi ilçesinde 11 aylık Nisan Düriye Bayrakçı bebeğin cansız bedeni, evlerinin arkasındaki atık su çukurunda bulundu.

14 Mart 2019 Perşembe 13:00
11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulundu

Konya'nın Emirgazi ilçesinde 11 aylık Nisan Düriye Bayrakçı’nın cansız bedeni, evlerinin arkasındaki atık su çukurunda bulundu. Bebeğin, annesi ahırda hayvanlara yem verirken emekleyerek evden çıkıp, çukura düştüğü üzerinde duruluyor.

Öldüğü hastanede anlaşıldı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kale Mahallesi’ne bağlı Hamdiler Yaylası’nda meydana geldi. Selda Bayrakçı (28), bebeği Nisan Düriye'yi evde bırakıp hayvanlara yem vermek için ahıra indi. Bir süre sonra geri dönen Bayrakçı, kızını evde bulamadı. Kızını aramaya çıkan Selda Bayrakçı, Nisan Duriye'yi evin arkasında üstü açık, içerisinde bir miktar su bulunan atık su çukurunda hareketsiz buldu. Eşi tarlada çift süren Selda Bayrakçı, kayınbiraderi Zafer Bayrakçı’dan yardım istedi. Zafer Bayrakçı, yeğenini sudan çıkararak Emirgazi Devlet Hastanesi’ne götürdü. Doktorların yaptığı kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Evin giriş kapısının açık, 2 metre derinliğindeki çukurla mesafenin ise yaklaşık 16 metre olduğu tespit edildi. Evden emekleyerek çıkıp, çukura düştüğü üzerinde durulan minik Nisan'ın cansız bedeni, otopsi için Konya’ya gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:00
  1. Konya
  2. Emirgazi ilçesi
  3. Nisan Düriye Bayrakçı
  4. bebek cesedi
  5. tüyler ürperten olay

YORUM YAZ

  • Allah Sabır Versin Allah Sabır Versin 1 sa önce
    Tarifi çok zor bi Acı. Allah acil Sabırlar versin.Takdir böyleymiş Emanet Sahibi Emanetini geri Aldı.Sabrınıda verecektir İnşallah.Bu Acıya Sabrın Karşılığı Cennetler Olur inşallah.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tıp Bayramı’nda sergi açtı
  1. Tıp Bayramı’nda sergi açtı
  2. Real Madrid'in Zidane'a ilk hediyesi..
  3. Düzce’de 4 yeni ambulans hizmete girdi
  4. Kilis Valisinden sıfır vergi talebi
  5. İTO Başkanı Avdagiç: "Bizim tasarruf..
  6. HDP açıkladı: Oylar Saadet Partisi'ne
  7. Avcılar’da 14 Mart’ta doktorlara..
  8. İTO Başkanı Avdagiç: "Tarım..
  9. MTOSB’de, sanayicilere ‘İstihdam..
  10. Gölbaşı’nın endemik "sevgi çiçeği”..
  11. Bölge Adliye Mahkemesi’nde 32 personel..
  12. Türk ve Suriyeli işadamları..
  13. Yabancı uyruklu öğrenciler ile ticaret..
  14. Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
  15. İran'da iki polisi öldüren üç kişi..
  16. FETÖ davasında ‘SCC’ kodlu polise 6..
  17. "İsrail'le normalleşmeye koşturanlar..
  18. İTO Başkanı Avdagiç: " İstihdam..
  19. Manisaspor'un içler acısı hali! Mum..
  20. B737 Max'a uygulanan ambargolar,..
  21. Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet..
  22. İstanbul’un En Büyük Millet..
  23. İDDMİB’in 2019 hedefi 10 milyar dolar
  24. Sağlık çalışanlarından 100. yıl..
  25. Dembele'den Barcelona'ya kötü haber
  26. Hrant Dink cinayeti davasında ara karar
  27. Beşiktaş'ta Loris Karius gelişmesi!..
  28. Antalya’da “Tarımsal Nüfus..
  29. İTO Başkanı Avdagiç: "(Kredilerin..
  30. Buğday ve arpa fiyatında çiftçiye müjde
Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
Fuhşun siyasallaşması!
Fuhşun siyasallaşması!
PKK'lıların not defteri bulundu
PKK'lıların not defteri bulundu
Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

Günün Karikatürü

14 Mart 2019
Terör çimentosuna baskın
Terör çimentosuna baskın
Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!