11 aylık bebek kakao yüzünden yaralandı
Bursa'da üzerine kakao dökülen bebek yaralandı.
Olay, Huzur Mahallesi Akasya Caddesi üzerinde bulunan evde meydana geldi. Mutfakta tüp üzerindeki cezvede pişen kakao, yerde emekleyen 11 aylık Kadir D.'nin üzerine devrildi.
Bir anda ağlamaya başlayan minik bebeği annesi Emine D. (30) fark etti. Vücudunda 2. derece yanıklar oluşan bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. İlk tedavinin ardından bebek, yanık ünitesine alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.