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#10yearschallange proje mi? 2 milyona ulaştı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta geçen haftadan bu yana yayılan 10 yıllık değişim hareketi (10 Year Challenge) tartışmaya neden oldu.

18 Ocak 2019 Cuma 19:32
#10yearschallange proje mi? 2 milyona ulaştı

Sosyal medyaya 10 yıl önce ve sonrasına ait fotoğraflarını yükleyen ünlülerin ardından birkaç günde yaklaşık 2 milyon civarında gönderiye ulaşan #10yearschallange, flaş bir iddia ile gündeme geldi. Facebook'un, yakın zamanda satın alarak bünyesine kattığı Instagram üzerinden yüz tanımlama algoritması için böyle bir uygulama başlattığı iddia edildi.

Kısa sürede yüz binlerce gönderiye ulaşan #10yearschallenge etiketi, beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. 10 yıllık değişimlerin gönderilerde yer verildiği akımda, ünlü isimler ve markalar, 10 yıllık gelişimlerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Gönderilerin 2 milyon seviyesine ulaşması üzerine bu akımın aslında bir proje olduğu iddiaları gelmeye başladı.

Facebook'un algoritmasını geliştimek için kullandığı bir akım

Bazı yabancı kaynaklar, #10yearschallenge'ın insan yüzlerini ve gelişimlerini tanımlamak amacıyla Facebook tarafından geliştirilen bir yapay zeka için ortaya çıkarıldığını iddia etti. Bu verilerin Facebook'un elindeki verileri doğrulamak için kullandığı iddialar arasında yer aldı.

Facebook yalanladı

Tartışma üzerine Facebook da hareketle ilgisi olmadığını bildiren bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "kullanıcıların başlattığı hareketin kendiliğinden yayıldığı ve şirketin bundan çıkar sağlamadığı" ifadesi yer aldı.

Facebook'un yanı sıra Instagram ve Twitter'da geçen hafta başlayan harekete milyonlarca kişi, 10 yıl önce ve sonra çekilmiş fotoğraflarını yan yana paylaşarak katılım gösterdi.

Facebook, kullanıcılarını ve birlikte fotoğraf çektirdikleri kişileri tanımak için yıllardır yüz tanıma programı kullanıyor.

 

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 19:32
  1. Facebook
  2. Instagram
  3. Twitter
  4. yüz tanıma programı
  5. #10yearschallenge
  6. 10 Year Challenge

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