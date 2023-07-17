106 gündür aranıyordu... Ağa asılı halde bulundu

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi eski Besni Ören yeri yakınlarında bulunan ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir çoban, elleri arkadan iple bağlanmış halde ağaca asılı bir erkek cesedi ile karşılaştı. Çoban zaman kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çürümüş olan ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Elleri arkadan bağlı şekilde bulunan ceset, tamamlanan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elleri arkadan bağlı olarak bulunan cesedin, 106 gün önce Besni ilçe merkezinde ikametinden çalıştığı fırına gitmek üzere ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Sait Sağır’a ait olduğu öğrenildi. Öte yandan cesedi bulunan Sait Sağır’ın ağabeyinin 4 yıl önce oturduğu evin balkonundan atlayarak intihar ettiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.