1050 kişi yaralandı! Fransa’da öğrenci protestoları büyüyor

Fransa’da öğretmen açığı, kalabalık sınıflar ve okulların fiziki şartlarına karşı başlayan öğrenci eylemleri büyüyerek devam ediyor. Paris'te geçtiğimiz hafta öğretmen açığı, kalabalık sınıflar ve okulların fiziki şartlarına tepki gösteren öğrencilerin protesto gösterileri, ülke geneline yayılarak büyüdü. Gösteriler sırasında eylemciler ve polis arasında zaman zaman gerilim yaşanırken, Lens kentinde 15 yaşındaki bir öğrencinin polisin kullandığı el bombasının patlaması sonucu elini kaybetmesi tepkileri daha da artırdı. SNES-FSU, CGT, FO ve Sud dahil olmak üzere Fransa'daki beş eğitim sendikası öğrencilerin protesto hareketine destek vermek amacıyla yarın grev ve gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu. Önde gelen ortaöğretim öğretmenleri sendikası SNES-FSU'nun Genel Sekreteri Sophie Venetitay düzenlediği basın toplantısında, "Beş örgütümüz de Perşembe günkü protestolara destek verecek" dedi.

24 okul yakıldı

Fransa Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde 3 bin 700 lisenin 528'inde derslerin tamamen veya kısmen durdurulduğunu belirtti. Bakanlık, 24 okulun yakıldığını veya yağmalandığını, 6 bin 500'den fazla kişinin gözaltına alındığını ve bunların neredeyse tamamının reşit olmadığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı ise bin 800'den fazla kişi hakkında soruşturma yürütüldüğünü, bunların yaklaşık bin 500'ünün 18 yaşından küçük olduğunu açıkladı.

488 gözaltına alındı

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada, lise protestolarında şok bombası kullanımının askıya alındığını bildirdi. Nunez, "Ne olduğuna ilişkin daha fazla bilgi sağlanana kadar lise öğrencilerinin protesto hareketinde bunların kullanımını askıya alıyorum" dedi.

Protestoların ilk gününden bu yana en az 215 genç, 85 okul çalışanı ve yaklaşık 750 polis memurunun yaralandığını belirten Nunez, sadece dünkü gösterilerde 488 kişinin gözaltına alındığını ve güvenlik güçlerinden 43 kişinin yaralandığını açıkladı. Fransız bakan, polisin orantısız güç kullandığı iddiaları üzerine 18 ayrı iç ayrı soruşturma başlatıldığını söyledi.