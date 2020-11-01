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Gündem 104 kişi enkazdan çıkarıldı
Gündem

104 kişi enkazdan çıkarıldı

17 binanın yıkıldığı 6.6 şiddetindeki İzmir depreminin ardından Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nın enkazında kalan anne ile 3 çocuğu, 23 saatlik zamanla yarışın ardından yaralı çıkarılarak hastanelere kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:35:00 -
104 kişi enkazdan çıkarıldı

Ancak çocuklardan biri hayatını kaybetti. Bayraklı’da yıkılan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazında kalan Halim Sarı ise 26 saat sonra çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmalarına aralıksız devam eden AFAD, UMKE ve JAK ekipleri dün akşama kadar 104 kişiyi enkaz altından çıkardı.

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