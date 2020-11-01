104 kişi enkazdan çıkarıldı
17 binanın yıkıldığı 6.6 şiddetindeki İzmir depreminin ardından Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nın enkazında kalan anne ile 3 çocuğu, 23 saatlik zamanla yarışın ardından yaralı çıkarılarak hastanelere kaldırıldı.
Ancak çocuklardan biri hayatını kaybetti. Bayraklı’da yıkılan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazında kalan Halim Sarı ise 26 saat sonra çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmalarına aralıksız devam eden AFAD, UMKE ve JAK ekipleri dün akşama kadar 104 kişiyi enkaz altından çıkardı.