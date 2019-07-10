10.07.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...10 Temmuz 2019 Çarşamba 05:34
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler.
O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür.
İşte onlar, kafirlerdir, günaha dalanlardır."
(Abese Suresi, âyet:38-42) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Her sabah yeryüzüne iki melek iner.
Biri: -Ya Rabbi, infak edip iyilik edenin malının yerine yenisini ver, der.
Diğeri de: -Ya Rab cimrilik edenin malını telef et, diye dua eder.”
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