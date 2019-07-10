10.07.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler.

O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür.

İşte onlar, kafirlerdir, günaha dalanlardır."



(Abese Suresi, âyet:38-42) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Her sabah yeryüzüne iki melek iner.

Biri: -Ya Rabbi, infak edip iyilik edenin malının yerine yenisini ver, der.

Diğeri de: -Ya Rab cimrilik edenin malını telef et, diye dua eder.”

(Buhârî, Zekat, 27, Müslim, Zekat 57)