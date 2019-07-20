1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar

Muammer Kazan isimli bir vatandaş geçtiğimiz günlerde kesilen bir tafik cezası sonrası Facebook hesabından bir video yayınladı. Kazan'ın, kesilen ceza sonrası yayınladığı 'Uyarı amaçlıdır. Başkasının başına gelmesini istemem' başlıklı ilginç savunma kısa sürede çok izlenen videolar arasına girdi.

'60'la gidersek arkadan korna çalarlar'

Hız sınırının 60 kilometre olduğu yolda 95 kilometre hızla gittiği için 1002 TL trafik cezası kesilen Kazan, ilginç bir savunmaya imza atarak "60'la kim geçiyor kardeşim. 60'la gidersek arkadan korna çalarlar. İnsan çıldıracak duruma geliyor. Zaten araba 25-30 lira ya" ifadelerini kullandı.