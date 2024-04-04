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Yerel 1000 yıllık el yazması kitap ele geçirildi
Yerel

1000 yıllık el yazması kitap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-04-04 16:07:00 - 2024-04-04 16:57:18
1000 yıllık el yazması kitap ele geçirildi

Ağrı’da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 800-1000 yıllık olduğu değerlendirilen 1 adet el yazması kitap ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hamur ilçesinde, Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, bir araçta yapılan aramada üzerinde İbranice el yazısı bulunan orta çağ dönemine ait yaklaşık 800-1000 yıllık olduğu değerlendirilen 1 adet el yazması kitap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

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