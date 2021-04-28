1000 TL yardım başvurusu, pandemi destek ödemesi sonuçları sorgula

1000 TL yardım başvurusu olarak da bilinen pandemi destek ödemesi için başvuru süreci devam ediyor. 1000 TL pandemi destek başvurusu yapan ve sonuçları için beklentilerini sürdüren vatandaşlar ise E-Devlet üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, 1000 TL pandemi destek başvurusu için sonuçlar nereden ve nasıl görüntülenir? İşte detaylar...

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak. .

1000 TL pandemi destek yardım başvurusu sonuçları açıklandı mı?

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz. Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

Gelir kaybı desteği devam ediyor m?

133 meslek kolunda 3 ay süreyle aylık 1000 lira olarak sağlanan "Gelir Kaybı Desteği"nden 23 Nisan itibarıyla 1 milyon 33 bin 589 kişi yararlandı. Bu kapsamda yapılan ödeme tutarı 3 milyar liraya ulaştı. "Gelir Kaybı Desteği"ne ilişkin şartlara haiz, iş yerleri kira olan 160 bin 65 kişiye 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira olmak üzere toplam 250 milyon 518 bin 870 lira kira desteği sağlandı. "Ciro Kaybı Desteği" kapsamında da yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren 6 bin 798 işletmeye verilen destek tutarı 15 Nisan itibarıyla 73 milyon 297 bin 105 lira olarak kayıtlara geçti