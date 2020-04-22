1000 TL sosyal yardımda 3. Faz başvuruları başladı

Aile Çalışma ve Sosyal Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise başvuru şartlarını açıkladı. Buna göre, 3. Faz sosyal yardımda değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak. e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak. Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi “0” olanlar pazartesi, “2” olanlar salı, “4” olanlar çarşamba, “6” olanlar perşembe ve “8” olanlar cuma günü başvuruda bulunacak. Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.

3. Faz sosyal yardım başvurusunda aranan şartlar:

l Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar başvurabilecek.

l Her aileden sadece bir kişinin başvurusu kabul edilecek.

l 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçisi başvuruda bulunamayacak.

l 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar da başvurudan faydalanamayacak.

l Emekliler 3. Faza başvuramayacak.

l İŞKUR’dan İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar başvuruda bulunamayacak.

l Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar da 3. Faz sosyal yardım başvurusunda bulunamayacak.