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Ekonomi 1000 liradan altın ve 18 liradan dolar alanlar dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak uyardı: Bundan sonra artık...
Ekonomi

1000 liradan altın ve 18 liradan dolar alanlar dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak uyardı: Bundan sonra artık...

Ekonomist Hatice Kolçak, kişisel Youtube kanalında yaptığı açıklamada, yüksek rakamlardan altın ve dolar alanlara tavsiyelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 10:11:00 - 2022-01-14 10:12:44
1000 liradan altın ve 18 liradan dolar alanlar dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak uyardı: Bundan sonra artık...

Ekonomist Hatice Kolçak, gram altınla ve dolar için bekleme çağrısı yaptı.

Hatice Kolçak, Türk piyasalarında artık 'al sat kar et' döneminin sona erdiği belirterek uzun vadeli beklemenin herkesinin yararına olacağını kaydetti.

Kolçak yaptığı açıklamada, "Bundan sonra daha akıllıca hedef alıyoruz. En az 1-1,5 yıl plan yapıyoruz. Ben de öyle yapıyorum. Uzun vadeli yatırımcı olduğumuzdan bahsediyoruz. Kısa sürede artık kar etmek zor. Dünya karışık biz de zaten durumlar ortada. Bekleyeceğiz. Aşağı düşüşlerde, maliyetleri düşürerek, yukarılardan alanların sepete eklemesi gerekiyor. Böylelikle yüksekten alanlar zararlarını karşılamış olacaktır" dedi.

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