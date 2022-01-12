1000 liradan altın alanlar aman dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak 'Maalesef' diyerek yeni tahminini duyurdu

Ekonomist Hatice Kolçak, gram altınla ilgil önemli tahminlerde bulundu.

Her Açıdan Youtube kanalına konuşan Hatice Kolçak, gram altının 1000 liranın üzerine tekrardan çıkacağını belirtti.

Kolçak yaptığı açıklamada, "Negatif ortamdan ben altının ons tarafından sınırlı bir düşüş olacağını devamında yeniden yükseleceğini düşünüyorum. Gram altında dolar/TL’yi takip ediyoruz. İçerideki enflasyonu içine koyduğumuzda gram altında benim beklentim kesinlikle yukarı yönlüdür. Çünkü 1000 liralardan 800 liralara kadar geldi. Ben o geldiği 1000 seviyelerin üzerine atacağını düşünüyorum. Bu sene bunun yaşanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

1000 liradan alanlar...

Yüksek rakamlardan altın alanları uyaran Kolçak, "Maalesef kararsız bir dönemdeyiz. Her şeyin oturması zaman olabiliyor. Biraz piyasaların oturması lazım. Yüksekten alanlar bozmak istemiyorlar. 1000 liradan alanlar bekliyorlar. Kimileri ise biraz düşüşlerde alıp dengelemeyi çalışıyorlar" dedi.