"100 yılda yapılacakları 20 yılda yaptık"

Açılış öncesinde Rize-Artvin Havalimanı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Hava yolu halkın yolu oldu"

Bu bölgede havalimanına ihtiyaç vardı. Tamamen Türk mühendisleri ve projeleri ile tamamlandı. Son 20 yılda hava yolu sektöründe ciddi yatırımlar yapıldı. Hava yolu halkın yolu oldu.

Rize - Artvin Havalimanı'nda 100 milyon taş, 5 bin kamyon kullanıldı. Yeni havalimanında büyük uçakların da inebileceği bir pist yapıldı. Çay bölgenin vazgeçilmezi, projeye de yansıdı.

"Demir yolunda reform ilan edeceğiz"

4 bin 500 kilometrelik demir yolu inşaatı devam ediyor. Demir yolları denizlere kavuşacak. Karadeniz ticari bir göle dönüşüyor.

"Karadeniz kıyısına mega bir liman yapacağız"

İstanbul Boğazı'nda sıkıntılar her gün artıyor. Kanal İstanbul tamamen lojistik bir ihtiyaç. Kendi geliriyle finanse edilmesi için çalışılıyor. Karadeniz kıyısına mega bir liman yapacağız.

Başakşehir-Hadımköy arasında otoyol çalışmaları sürüyor.

"Trafik kazaları yüzde 80 azaldı"

Karayolunda 7 milyar saat tasarruf sağlıyoruz. Bayramda Osmangazi Köprüsü'nü 65 bin araç kullandı. Bayramda Çanakkale Köprüsü'nden 10 bin araç geçti.

"100 yılda yapılacak projeyi 20 yılda yaptık"

Yap-işlet-devret olmasaydı başka projeler olmazdı. 100 yılda yapılacak projeyi 20 yılda yaptık. Ulaştırma yaptırımların yüzde 20'si yap-işlet-devret ile yapıldı.

"Sürekli iddiada bulunuyorlar, yalan çıkıyor"

İhaleler tamamen kamuya açık ve şeffaf. '5 firma' lafı külliyen yalan. Bu iddialarda bulunanlar ihalelere teklif versin. Sürekli iddiada bulunuyorlar, yalan çıkıyor.

İstanbul'da metro çalışması

İstanbul'un bütçesi yeter ama hizmete harcanırsa. Lafla peynir gemisi yürümüyor.

"İBB çökmek üzere olan tünelle bile ilgilenmiyor"

Sabiha Gökçen metrosu ağustosta açılıyor. İBB'yi üzülerek seyrediyoruz. İBB kendi kendini engelliyor, hükümet değil. İBB çökmek üzere olan tünelle bile ilgilenmiyor. 103 kilometre metroyu İstanbulluların hizmetine sunacağız.