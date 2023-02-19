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Gündem 100 yıl önce gönderilen mektup adrese yeni ulaştı! Ev sahibi şaşkın
Gündem

100 yıl önce gönderilen mektup adrese yeni ulaştı! Ev sahibi şaşkın

1916 yılının Şubat ayında gönderilen bir mektup, aradan geçen 100 yıldan uzun süre sonra İngiltere'deki adrese ulaştı. Mektubu gören evin günümüzdeki sahibi ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 11:44:00 - 2023-02-19 11:49:32
100 yıl önce gönderilen mektup adrese yeni ulaştı! Ev sahibi şaşkın

Norwood Review adlı yerel tarih dergisinde yer alan habere göre, Şubat 1916'da gönderilen bir mektup, postalandığı adrese yeni ulaştı.

Pul satıcısı Oswald Marsh'ın eşi Katie Marsh'a hitaben yazılan mektup, arkadaşı Christabel Mennell tarafından gönderilmiş.

Mektupta "Sevgili Katie, bana yardım eder misin? Toplantıda söylediklerimden sonra kendimden çok utanıyorum" yazıyor.

'Kafamız karıştı'

Crystal Palace'taki dairenin mevcut sahibi Finlay Glen, BBC'ye verdiği röportajda "Tabii ki mektubun 100 yıldan uzun süre boyunca nasıl öylece durabildiğine epey şaşırdık ve kafamız karıştı" dedi.

İngiliz Kraliyet Postası da mektupla ilgili bir açıklama yayımlayarak "bu olayda ne yaşandığından emin olmadıklarını" belirtti. Bir sözcü, "Toplumun 1916'dan kalma bu mektubun tarihiyle ilgileneceğini bilsek de ne yaşanmış olabileceğine dair başka bilgimiz yok" dedi.

Oxford, "Çok sıradışı bir durum ve aslında 1800'lerin sonlarında üst orta sınıflar için çok popüler bir yer olan Norwood'da yaşayan halk ve yerel tarih hakkında bize bir ipucu vermesi açısından son derece heyecan verici" diye ekledi.

Crystal Palace epey zengin kişilerin akınına uğramıştı ve muhtemelen tam da bu nedenle bölgeye taşınan biri hakkında bilgi edinmek kesinlikle büyüleyici.

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