100 milyonluk yatırım, Cumhurbaşkanlığının 180 günlük acil eylem planına alındı

Kastamonu’ya yapılacak olan ve yaklaşık 100 milyon TL tutan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi, Cumhurbaşkanlığının 180 günlük acil eylem planına alındı.

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi’nin paydaşlarından olan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımın Cumhurbaşkanlığının 180 günlük acil eylem planına alındığını açıkladı.

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi’ndeki gelişmeler nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığını ziyaret ettiklerini söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projemiz, Tarım ve Orman Bakanlığınca Cumhurbaşkanımıza 180 günlük acil eylem planında yer almak üzere teklif edilmiş ve kabul görmüştür” dedi.

2,5 yıl önce Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi için çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Altıkulaç, “Devrekani ilçemizde 2,5 yıl önce kuruluş çalışmalarına başlanılan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi projesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığımıza sunulan 180 günlük acil eylem planı çerçevesinde değerlendirmeye alınmıştır. 180 gün içerisinde Organize Hayvancılık Bölgesine yasal statü kazandırılıp önümüzdeki günlerde süreçte devam eden ilgili iş ve işlemler bittikten sonra yasam statü kazanacak ve ileri ki günlerde devletimizin yatırım programına alınması için gayret gösterilecektir. Şu anda Çevre Etki Değerlendirme Raporu yani ÇED raporu almak aşaması devam ediyor. Mevcut korona virüs enfeksiyonu süreci ilçemizde ve dünyada yaşanmamış olsaydı ÇED raporumuzu alabilecektik. Yalnız bakanlık düzeyinde ilgili bakanlık temsilcileriyle yapılması gereken toplantı, korona sürecinden dolayı yapılamadığı için süreçte 2,5 aylık bir gecikme söz konusu oldu. Öngörüyorum ki Eylül ayına kadar ÇED raporu işlemi bitecek. ÇED raporu bitimi işlemi akabinde bölgenin mera vasfının kaldırılmasıyla alakalı vasıf değişikliği yapılacak. Müteşebbis heyet katkı paylarının yatırılması akabinde bakanımıza Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesinin yasal statü kazanmasıyla ilgili olura sunulacaktır. Olur işleminin akabinde Cumhurbaşkanlığımız Strateji Başkanlığımız tarafından yatırım programına aldırılmasıyla ilgili olarak girişimlerde bulunulacaktır. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgemizde 30 bin adet büyükbaş besilik hayvan beslenmesi beklenmektedir. Normalde Devrekani ilçemizde 30 bin adet büyükbaş hayvanımız mevcuttur. İlçemizdeki hayvan adeti kadar daha ilgili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgemizde bir besi potansiyeli olacaktır. Yapılan planlamalara göre toplam 98 adet küçük, orta ve büyük işletmenin yer alacağı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgemizde katı atıkların ve hayvansal atıkların bertaraf edileceği biyogaz tesisi, bunun yanında karantina alanları, ortak kullanım alanları, sosyal tesislerde yer alacaktır. Bin 290 dekar alanda planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi projemiz, 2021 yılı Yatırım Programına alınıp yapım işlemine başlanılacaktır. Korona virüs pandemisi süreci bizlere göstermiştir ki bu süreçte üretim ülkemiz için gerçekten çok gerekli ve hükümetimizde üretimin hızlandırılması için üretimsel tesislerin hayata geçirilmesi için gerçekten ciddi bir gayret sarf etmektedir. Bu bağlamda Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi, mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçip başta ilçemize, ilimize ve bölgemize, ülkemize hizmet edecektir şeklinde öngörüyoruz. İleriki günlerde yatırım planına alınması yönündeki müjdeli haberimizi inşallah veririz” diye konuştu.