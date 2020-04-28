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Ekonomi

100 bin yeni sosyal konutun temeli haziranda atılıyor

100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin, konutların temellerinin haziran ayı sonunda atılmaya başlanacağı bildirildi.

2020-04-28 10:19:00 -
100 bin yeni sosyal konutun temeli haziranda atılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı Twitter'dan "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nin kura çekimlerinin bugün yapılacağını aktardı.

Bugün Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney projelerinin kuralarının çekileceğini belirten Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kura çekimleri TOKİ Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak projemiz için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

 

 

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