100 bin lira masraf yaptılar! Otomobil 5 yıldızlı otelden çekiciyle çıktı

İlginç olay, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Büşra-Mehmet Günay çifti çocukları ile birlikte yaz tatilini geçirmek üzere Antalya'da bir otele yerleşti. Otele girişleri sırasında kullandıkları 16 NS 164 plakalı otomobili ve anahtarını otel görevlisine teslim eden aile kendileri için ayrılan odaya geçti. Her şey dahil konseptinde olan otelde konakladıkları 4 günlük tatilleri süresince otelden ayrılmadıklarını belirten Büşra Günay, otelden ayrılacakları gün ise hayatlarının şokunu yaşadıklarını belirtti.

Araç motorunda hasar çıktı

Memleketleri Bursa'dan yola çıkarken bakımlarını yaptırdıkları ve çalışır vaziyette otel görevlisine teslim ettikleri araçlarının çalışmadığını öğrenen aileye ilk olarak akünün boşalmış olabileceği söylendi. Sorunun aküde olmadığının tespit edilmesinin ardından otel görevlileri otomobili tamirciye götürmeleri gerektiğini belirtti. 4 günlük tatilleri süresince anahtarı otel görevlilerinde olan araçlarını kimin kullandığı veya park ettiği konusunda bilgi alamayan aile otel yetkililerinin ilgisiz tavırlarından rahatsız oldu. Tatilleri bitmesine rağmen iki gün daha aracın onarımı için Antalya'da kalmak zorunda kaldılar. Gecikme nedeniyle Günay çifti işyerleri ile de sorun yaşadı.

Araç 45 gün tamirde kaldı

Çekici ile aracı götürdükleri tamircinin aracın zorlandığı ve motorda büyük hasar meydana geldiği, V kayışı, Triger Kayışını koparttığı ve kasnağın yamulduğu belirtildi. Aracın motorunun inmesi gerektiği belirtilen Günay ailesi otomobille geldikleri Antalya'dan Bursa'ya otobüsle dönmek zorunda kaldı. Antalya'da 45 gün tamirde kalan araç için 96 bin TL masraf çıktı. Çekici, konaklama ve otobüs biletleri ile birlikte masraflarının 100 bin TL'yi aştığını belirten Büşra Günay, “Aracımızın tamiri tam 45 gün sürdü. Biz 45 gün araçsız kaldık. Antalya'ya aracımızı almaya gittiğimizde otel yetkilileri ile de görüşmek istedik. Ancak sorumluluk kabul etmediklerini belirttiler” dedi.

“Maddi ve manevi mağduriyet yaşadık”

Ailecek güzel bir yaz tatili geçirmek için geldikleri Antalya'da otel çalışanlarının sorumsuzluğu ve yetkililerin ilgisizliği nedeniyle maddi ve manevi olarak mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Günay, “Titanic Deluxe Golf Belek Otel'de tatilimizi geçirirken aracımızın kim tarafından kullanıldığı belli değil. Olayda otel sorumluluk almadı. Önümüzdeki sene kendilerini tercih etmemiz durumunda bir üst basamak oda vererek yardımcı olabileceklerini söylediler. Biz yasal haklarımızı kullanmayı düşünüyoruz. Adli tatil bittiğinde yasal hakkımızı kullanarak otele dava açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.