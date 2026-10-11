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Metrelerce kuyruk oluştu! Adana’da kebap dumanı gökyüzünü kapladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Metrelerce kuyruk oluştu! Adana’da kebap dumanı gökyüzünü kapladı

Adana Lezzet Festivali’nin son gününde en büyük ilgiyi yine kebap stantları gördü. Mangal başlarında yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı...

#1
Foto - Metrelerce kuyruk oluştu! Adana’da kebap dumanı gökyüzünü kapladı

Adana Lezzet Festivali’nin son gününde Merkez Park adeta dev bir mangala dönüştü. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Adana Lezzet Festivali, Merkez Park'ta son gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festival alanına Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelenler, Adana'nın yöresel lezzetlerini tadarken, çeşitli etkinliklerde de eğlenceli vakit geçiriyor. Festivalde en yoğun ilgiyse her sene olduğu gibi Adana kebaba gösteriliyor.

#2
Foto - Metrelerce kuyruk oluştu! Adana’da kebap dumanı gökyüzünü kapladı

Kebap stantlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yemek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Mangal ateşinde pişirilen kebaplardan yükselen dumanlar festival alanını kaplarken ortaya renkli görüntüler çıktı. Kebapçıların önünde oluşan metrelerce kuyruk ve gökyüzünü kaplayan dumanlar dronla havadan görüntülendi.

#3
Foto - Metrelerce kuyruk oluştu! Adana’da kebap dumanı gökyüzünü kapladı

Kebapçı Yaşar Aydın, dumanın gökyüzünü kapladığını ve kebap sevgisinin asla bitmeyeceğini anlatarak, "Bu dumanların gökyüzünü kaplayacağını hiç hesap etmedik. Adana Lezzet Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Burada lezzet, burada görsel şov var. Dünya, Adana kebabın peşinde. Gez dünyayı, ye Adana'yı dedik. Bu festival esnafa can suyu oldu. Dışarıdan gelen insanlara çok hizmetkarız. Adana kebabına doyulmaz" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Metrelerce kuyruk oluştu! Adana’da kebap dumanı gökyüzünü kapladı

Ailesiyle birlikte festivale gelen kebap yiyen vatandaşlardan Serdal Kandemir, "Adana'nın kebabı Türkiye'de tektir. Festivale gelmek isteyenler dumanı takip edip gelebilir. Fiyatlar uygun, ailesiyle herkes gelsin. Gelmeyen çok şey kaybeder" dedi.

#5
Foto - Metrelerce kuyruk oluştu! Adana’da kebap dumanı gökyüzünü kapladı

Ankara'dan festival için Adana'ya gelen ve kebap sırasına giren Bülent Yılmaz ise, "Festival için geldim ve önce şırdan yedim. Şimdi de kebap yiyeceğim. Bugün çok güzel bir kalabalık var. Fiyatlar normal, abartılı bir fiyat yok. Ben bu kadar yoğun olacağını hiç bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

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