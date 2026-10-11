Metrelerce kuyruk oluştu! Adana’da kebap dumanı gökyüzünü kapladı

Ankara'dan festival için Adana'ya gelen ve kebap sırasına giren Bülent Yılmaz ise, "Festival için geldim ve önce şırdan yedim. Şimdi de kebap yiyeceğim. Bugün çok güzel bir kalabalık var. Fiyatlar normal, abartılı bir fiyat yok. Ben bu kadar yoğun olacağını hiç bilmiyordum" ifadelerini kullandı.