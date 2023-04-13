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Dünya 100 bin kişilik gıda yardımı çalındı! O ülkede ilginç olay
Dünya

100 bin kişilik gıda yardımı çalındı! O ülkede ilginç olay

Yeniakit Publisher
2023-04-13 13:07:00 -
100 bin kişilik gıda yardımı çalındı! O ülkede ilginç olay

Etiyopya’ya yardım için gönderilen 100 bin kişiye yetecek gıda çalındı. BM olaya dair soruşturma başlattı.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya’ya gönderilen insani yardımların çalınmasının araştırıldığını açıkladı.

Dünya Gıda Programı Etiyopya Direktörü Claude Jibidar’ın insani yardım gönderen muhatapları için kaleme aldığı ve bir örneğini Associated Press’in (AP) ele geçirdiği mektupta WFP’nin, "sadece bir itibar kaybetme riski oluşturmakla kalmayan, aynı zamanda muhtaç insanlar için daha fazla kaynak seferber etme kapasitesini tehdit eden çalıntı malların bazı pazarlarda geniş ölçekli satışı konusunda çok endişeliyiz” ifadesini kullandı.

Claude Jibidar, ülkeye gönderilen insani gıdanın kötüye amaçlı kullanılması ve amacından saptırılmasını engellemek için acil önlemlerin alınmasının büyük bir gereklilik arz ettiği uyarısında bulundu.

Son yıllarda iç savaş ve kuraklığın etkili olduğu Etiyopya’da 120 milyonluk nüfusunu en az 20 milyonu karınlarını doyurabilmek için insani yardıma muhtaç bir şekilde yaşıyor.

Jibidar mektubunda muhataplarına yardımların usulsüz bir şekilde kullanımı ve amacından saptırılmış bir şekilde dağıtımı konusunda ellerinde olan bilgiyi kendisiyle ve yerel yöneticilerle paylaşmalarını istedi.
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Mektupta insanı gıda yardımlarını nasıl çalındığı konusuyla ilgili ayrıntı verilmedi.

Bununla birlikte iki insani yardım görevlisi AP’ye yaptığı açıklamada, en az 100 bin kişiye yetecek gıdanın ülkenin kuzeyinde yer alan Tigray bölgesindeki Sheraro kasabasındaki depodan çalındığı bilgisi paylaştı. Bu depodaki gıdayı kimin çaldığı konusu şu ana kadar açıklık kazanmadı.

Daha önce başka bir tarihteki hırsızlık olayında Etiyopya Ordusu ile işbirliği yapan Eritreli askerlerin bu depoyu yağmaladıkları bildirilmişti.

Bu bölgeye ABD’li insani yardım kuruluşu “USAID” tarafından insani yardım gönderiliyordu. USAID tarafından AP’ye yapılan açıklamada da, Etiyopya’nın kuzeyine gönderilen yardımların çalınmasıyla ilgili bilgi sahibi oldukları ve muhataplarıyla yeni bir usulsüzlük yaşanmaması için bu konuda sürekli temas içinde oldukları aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen ay Etiyopya’ya yaptığı ziyaret sırasında Washington’un 331 milyon dolar tutarında maddi desteği gıda alımı için insani yardım kuruluşları aracılığıyla bu ülkeye aktarma sözü vermişti.

Kaynak: Euronews

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