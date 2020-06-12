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Dünya

100 avukat Doğu Türkistan zulmünü BM’ye taşıyor

Türkiye’deki farklı barolara kayıtlı 100 avukat, Hukuk ve Fikir Platformu çatısı altında bir araya gelerek Doğu Türkistan’da yaşanan zulmü Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ne taşımak için harekete geçti. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Avukat Faruk Keleştimur, hazırladıkları şikayet dilekçesini önümüzdeki günlerde BM’ye göndereceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:16:00 -
100 avukat Doğu Türkistan zulmünü BM’ye taşıyor

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Mao’cu mahfiller

Keleştimur şu bilgileri verdi: “Doğu Türkistan; bizim için ne Atlantik ötesi ve uzantıları gibi diplomatik bir koz, ne de Mao’cu mahfiller gibi ‘inkarcılık’ aracıdır. Türk-İslam âleminin kanayan yarası olan Doğu Türkistan bizim için Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacip, Osman Batur, İsa Yusuf Alptekin’dir. Ecdadımızdır, soyumuzdur, tarihimizdir ve köklerimizdir. Doğu Türkistan davasındaki uluslararası mücadeleyi, dünyaya yalnızca Türk-İslam perspektifiyle bakan vatan evlatları olarak hak, hukuk ve adalet ekseninde sonuna kadar sürdüreceğiz inşallah!”

Firavun’a karşı durmak

BM’nin topladıkları delilleri görmezden gelemeyeceğini vurgulayan Faruk Keleştimur, sözlerine şöyle devam etti: “Aynı şekilde uluslararası hukuk perspektifiyle bu sorunu çözmeye yönelik mekanizmaları harekete geçirmek istiyoruz. Firavun’un karşısında yer almak yetmiyor, ayrıca Musa’nın da yanında yer almak lazım. Dolayısıyla bir Firavun’un karşısında olurken, başka bir Firavun’un eteğinde olmamak lazım!”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Zeynep gerçek

Allah razı olsun. Bu davaya sahip çıkan herkesten
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