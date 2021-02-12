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Dünya 100 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü
Dünya

100 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

ABD'nin Teksas eyaletinde buzlanma nedeniyle meydana gelen ve en az 100 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 00:36:00 - 2021-02-12 00:42:15

ABD’de Forth Worth Polis Departmanı Sözcüsü, Dallas ile Forth Worth şehirleri arasındaki 35W otobanındaki buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.

En az 100 araç birbirine girdi

Sözcü, söz konusu kazada en az 100 aracın birbirine girdiği bilgisini de paylaştı.

Sabah meydana gelen kazada 5 kişinin öldüğü teyit edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılar konusunda ise bilgi verilmedi.

Ortalık savaş alanına döndü

Olay yerine giden ambulans ve acil kurtarma ekiplerinin kaza nedeniyle yığılan araçlardaki ölü ve yaralılara ulaşmakta zaman zaman zorluk yaşadığı aktarıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü ifade ederek, ölü ve yaralı sayısı konusunda gelişmeleri gün içinde güncelleyeceklerini kaydetti.

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