10 yıl sonra bir ilk! GKRY lideri Türkiye’ye geliyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi kapsamında Türkiye’ye geleceğini doğruladı. Ziyaretin gerçekleşmesiyle Hristodulidis, 2016’dan bu yana Türkiye’ye gelen ilk, bugüne kadar ise Türkiye’yi ziyaret eden dördüncü Rum lider olacak.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in, 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirve kapsamında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
HRİSTODULİDİS KATILIMINI DOĞRULADI
Rum basınında yer alan haberlere göre Hristodulidis, Antalya'daki COP31 Zirvesi'ne katılacağını doğruladı.
Hristodulidis'in, Türkiye'deki zirve için davetin diplomatik girişimler sonucunda alındığını söylediği de aktarıldı.
COP31 kapsamında dünya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek üst düzey toplantıların 11-12 Kasım tarihlerinde yapılması planlanıyor.
10 YIL SONRA İLK ZİYARET
Hristodulidis'in Antalya'ya gelmesi, Türkiye-GKRY ilişkileri açısından da dikkat çeken bir ziyaret olacak.
Son olarak dönemin GKRY lideri Nikos Anastasiadis, 2016 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi'ne katılmıştı.
Hristodulidis'in ziyareti böylece 10 yıl aradan sonra bir GKRY liderinin Türkiye'ye gelişi olarak kayıtlara geçecek.
TÜRKİYE’YE GELEN DÖRDÜNCÜ RUM LİDER OLACAK
GKRY'nin ilk lideri Makarios III, 1962 yılında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.
Rum liderlerden Glafkos Klerides ise 1999'da İstanbul'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmıştı.
2016'da Nikos Anastasiadis'in İstanbul'a gelmesinin ardından, Hristodulidis'in Antalya ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisi Türkiye'yi ziyaret eden dördüncü Rum lider olacak.