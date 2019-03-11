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10 yıl işçi olarak çalıştı! Şimdi işinin patronu oldu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, 10 yıl tekstil firmalarında işçi olarak çalışan Emine Kocabıyık (45), kendi atölyesini kurduktan sonra 2 kişiyle başladığı işinde şimdi 25 kadına istihdam sağlıyor. Kredi çekerek atölyesini kuran Kocabıyık’ın hastaneler için yaptığı tekstil ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:30
10 yıl işçi olarak çalıştı! Şimdi işinin patronu oldu

Evli ve 2 çocuk annesi Emine Kocabıyık, 2004 yılında tekstil atölyesinde makineci olarak işe başladı. İşe başladığında hiçbir tecrübesi olmayan Emine Kocabıyık, 10 yıl boyunca çeşitli tekstil atölyelerinde çalışarak kendini geliştirdi. Şefliğe kadar yükselen Kocabıyık, çalıştığı yerde haksızlığa uğrayınca işi bıraktı. 2015 yılında 2 kişiyle kendi atölyesini kuran Emine Kocabıyık, diktiği etek ve penyeleri halk pazarında satmaya başladı. Kocabıyık’ın şansı, medikal ürün ihracıyapan bir firma temsilcinin kendisini fark etmesiyle değişti. Firmanın kendi ürünlerini dikmesini istediği Emine Kocabıyık, zamanla atölyesini büyüttü. Aynı zamanda istihdamı da arttıran Kocabıyık, çalışan sayısını 5’e, ardından 8’e yükseltti. Hastanelerde kullanılan çarşaf, perde gibi tekstil ürünlerini diken Emine Kocabıyık, 25 kadına istihdam alanı sağladı.

İşini büyüttü

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteği alarak işini büyüten Kocabıyık, bugünlere gelebilmeyi hayal bile edemediğini söyledi. İlk günkü heyecanla çalışmasına devam ettiğini belirten Emine Kocabıyık, şöyle dedi:

"Kendi çabamla bir şeyler yapmaya karar verdim. Köyde evimin altında iki makineyle başladım bu işe. Pazarda sattım diktiklerimi. İç piyasacı beni bulunca onla çalışmaya başladım. KOSGEB’ten destek aldım. Onunla makinelerimi büyüttüm. Çalışan sayımı arttırdım. Daha büyük bir yere geçtik. Şu anda 20-25 arası personel ile çalışıyorum. Hepsi kadın. Hiç işi bilmeyen ev kadınlarını burada iş sahibi yaptım. Hiç hayal etmezdim böyle olacağını. Planlanmış bir şey değildi. Köşede param olup başlamadım bu işe. Kredi çekip yaptım. Çalıştığım yerde yaşadığım sıkıntılar nedeniyle özgüvenimi kendime göstermek istedim. Hala makinelerde çalışmaya devam ediyorum. Oturarak kimse bir şeye sahip olamaz. Ben yine ilk günkü gibi çalışıyorum. Belki öyle olmasa başarılı olamazdım."

İşini bırakıp eşinin yanında işe başladı

Mustafa Kocabıyık da (47), tekstil atölyesi büyüyünce kendi çalıştığı fabrikadan istifa ederek eşine yardım etmeye başladı. Eşinin çok çalışarak başarılı olduğunu söyleyen Mustafa Kocabıyık, "Ben başka bir firmada çalışıyordum. Eşim böyle girişimci olunca işimden ayrıldım ve yanına geldim. Sonuna kadar destekliyorum. Bugünlere geldik çok şükür. Ben de burada servis şoförlüğü yapıyorum. Muhasebe bölümünü takip ediyorum. Bu kadar büyüyeceğimiz hiçbir zaman aklımıza gelmezdi. Bir erkeğin de eşine böyle destek olması çok güzel. Ben hep yanındayım, yanında da olacağım" dedi.

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İşçiler mutlu

Atölye kurulduğundan beri Emine Kocabıyık ile çalışan işçilerden Semra Boncukoğlu, "4 yıldır birlikteyim. Tesadüf arkadaş ortamında tanıştık. Çok iyi birisi. O da bizim gibi makinecilikten başladı. İnşallah daha başarılı olur. 5 kişiyle başladık biz şu an 25 kişiyiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:30
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