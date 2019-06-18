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10 yaşındaki görme engelli Deniz’den piyano resitali

Hatay’da, prematüre olarak doğan ve görme engelli olan ‘absolut kulak’ sahibi Deniz Örak, Antakya’da gerçekleştirdiği mini konserle dinleyicilerini mest etti.

18 Haziran 2019 Salı 09:04
10 yaşındaki görme engelli Deniz’den piyano resitali

Hatay’da, prematüre olarak doğan ve görme engelli olan ‘absolut kulak’ sahibi Deniz Örak, Antakya’da gerçekleştirdiği mini konserle dinleyicilerini mest etti.


Henüz 10 yaşında olmasına rağmen uluslararası yarışmalarda ödüle hak kazanan görme engelli Deniz Örak, Hatay Gastronomi Evi’nde dinleyicilerine piyano resitali yaşattı. Deniz Örak’ın gerçekleştirdiği mini konsere Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş’ın yanı sıra çok sayıda davetli katılım gösterdi. Örak’ın gerçekleştirdiği konser, büyük alkış topladı.


Hatay Gastronomi Evi’nin yapılmasında önemli rol oynayan isim olan Nazan Savaş, konser sonrası açıklamalarda bulundu. Hatay Gastronomi Evi’ndeki en anlamlı etkinliğin Deniz Örak’ın konseri olduğunu ifade eden Nazan Savaş, “Bu ev hepimizin, biz sadece bu değerlerin ortaya çıkması için, sadece gastronomi anlamındaki yemek kültürümüzün değil diğer bütün zenginliklerimizin de ortaya çıkması için bu projeyi gerçekleştirdik. Böyle bir ortam olunca da materyal çok, bir şekilde onlara ulaşıyoruz, onlar buraya geliyorlar ya da biz onları duyuyoruz, biz onlara gidiyoruz. Pek çok etkinlik oldu bu 2 aylık süre zarfında ama Deniz belki de en anlamlıları bunlardan. Deniz Örak, uluslararası düzeyde bir başarının sahibi hem de çok özel arkadaşımız. Yolu açık olsun diyoruz, Hatay’ın böyle değerlerine sahip çıktığınız için, buraya geldiğiniz için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok keyifli bir akşam yaşadık, eminim ki bu Antakya Sokakları da bu güzel ezgileri dinledi” dedi.


6 yaşından bu yana piyano çaldığını söyleyen başarılı piyanist 10 yaşındaki Deniz Örak, piyano çalmayı çok sevdiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:04
  1. konser
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