10 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK’lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bu arada; Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin daha öldürüldüğü belirtildi. Öte yandan; terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik eş zamanlı yürütülen operasyonda, aralarında eski DTP Mazıdağı ve Nusaybin ilçe belediye başkanları ve eski DBP Nusaybin ilçe eş başkanının bulunduğu Mardin’de 13, Diyarbakır’da 1 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da ise terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.