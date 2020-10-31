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Gündem 10 terörist öldürüldü
Gündem

10 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK’lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:21:00 -
10 terörist öldürüldü

Bu arada; Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin daha öldürüldüğü belirtildi. Öte yandan; terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik eş zamanlı yürütülen operasyonda, aralarında eski DTP Mazıdağı ve Nusaybin ilçe belediye başkanları ve eski DBP Nusaybin ilçe eş başkanının bulunduğu Mardin’de 13, Diyarbakır’da 1 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da ise terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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