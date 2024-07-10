  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emareler heyecanlandırdı! Türkiye'nin ünlü holdingi o ile petrolü bulmaya gidiyor

İsrail ordusu şimdi ayvayı yedi! Hizbullah o sistemi devreye sokuyor

ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz" Erdoğan "NATO savaşın tarafı olmasın"

O devin kapısını çaldı! Olaylar olaylar... Artık olmayacak gibi! İlan etti: Yeni bir arayış...

Kültür sanat dünyasının “Gazze sınavı” panelde konuşulacak

Hükümetin atacağı her adımdan haberi olan isimden emeklileri sevince boğan haber! Maaşlar bakın ne kadara çıkıyor

Ak Parti'den nüfusu artıracak teklif: 3 çocuğa asgari ücret kadar destek!

BAE Hakan Fidan'ı konuşuyor! Gündemi altüst etti

Altın pusuda! Kritik gün geldi!

Sendikalar apar topar toplandı! Asgari ücrete zam mı geliyor?
Yerel 10 metrelik mesafede 2 kez kırmızı ışıkta geçti, hastanelik oldu
Yerel

10 metrelik mesafede 2 kez kırmızı ışıkta geçti, hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-10 13:18:00 -

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kaza öncesinde Otogar istikametine giden motosikletin 10 metrelik mesafede üst üste 2 kez kırmızı ışık ihlali yaptığı, kazanın da bundan kaynaklandığı görüldü.

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 kara yolu Sorgun Otogar Köprülü Kavşak yan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Tunahan Hinti'nin kullandığı 07 BMM 614 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda, Sorgun Bulvarı'ndan Otogar istikametine gitmekte olan Kaan Dalkılıç'ın kullandığı 01 ADK 609 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 10 metrede 2 kez kırmızı ışık ihlali yaptı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, motosiklet sürücüsünün hem Sorgun Bulvarı'ndan kavşağa girişte, hem de kavşaktan D-400'e çıkışta kırmızı ışıkta geçtiği görüldü.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23