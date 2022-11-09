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Yaşam 10 Kasım okullar var mı? Yarın bankalar PTT kargolar çalışıyor mu?
Yaşam

10 Kasım okullar var mı? Yarın bankalar PTT kargolar çalışıyor mu?

10 Kasım Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı, bankaların çalışma saatlerinin ne olacağı gibi soruların cevabı araştırılıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-11-09 16:19:00 -
10 Kasım okullar var mı? Yarın bankalar PTT kargolar çalışıyor mu?

10 Kasım bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Pek çok kişi 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarın okul var mı?

10 Kasım okullar var mı? Yarın bankalar PTT kargolar çalışıyor mu?

10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu sebeple okullar, bankalar, postane, noterler, kargolar vb. her zamanki mesai saatleri içerisinde hizmetlerini sürdürecekler.

Resmi tatiller dini ve milli bayramlardır. Bunun dışında bir resmi tatil söz konusu değildir.

2023 yılında kaç gün resmi tatil yapılacak?

2023 yılına kısa bir zaman kala pek çok kişi gelecek yılla ilgili tatil planlarını hazırlıyor. Bu sebeple 2023 yılında kaç gün resmi tatil olacağı merak ediliyor. Şayet zaman zaman yapıldığı gibi bayram tatilleri hafta sonlarıyla birleştirilmezse milli ve dini bayramlar sebebiyle 2023 yılında 15,5 gün izin yapılacak.

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