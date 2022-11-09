10 Kasım bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Pek çok kişi 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarın okul var mı?

10 Kasım okullar var mı? Yarın bankalar PTT kargolar çalışıyor mu?

10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu sebeple okullar, bankalar, postane, noterler, kargolar vb. her zamanki mesai saatleri içerisinde hizmetlerini sürdürecekler.

Resmi tatiller dini ve milli bayramlardır. Bunun dışında bir resmi tatil söz konusu değildir.

2023 yılında kaç gün resmi tatil yapılacak?

2023 yılına kısa bir zaman kala pek çok kişi gelecek yılla ilgili tatil planlarını hazırlıyor. Bu sebeple 2023 yılında kaç gün resmi tatil olacağı merak ediliyor. Şayet zaman zaman yapıldığı gibi bayram tatilleri hafta sonlarıyla birleştirilmezse milli ve dini bayramlar sebebiyle 2023 yılında 15,5 gün izin yapılacak.