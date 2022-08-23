10 günlük arınma diyeti: Arınma diyeti ile kaç kilo verilir? Vücudu temizleyen günlük arınma detoks tarifleri

10 GÜN BOYUNCA TÜM BEDENİNİZİ ARINDIRIN

Bu programda sıvı gıdalar, tuhaf haplar, aç kalmak yok. Negatif düşünceler ve strese de yer yok.

TEMİZ BESLENME VE HUZURLU 10 GÜN

Bu programda sıvı gıdalar, tuhaf haplar, aç kalmak yok. Negatif düşünceler ve strese de yer yok.

Temel prensibi tarlada, bahçede doğal halinde yetişirken, dolaşırken görüyorsan ve doğal halinde yiyebiliyorsan ye, yoksa elleme. Yani sebzeler, meyveler, fındık fıstık, serbest dolaşan hayvanların etleri, yumurtaları serbest.

Sana iyi hissettiriyorsa yap yoksa yapma... 10 günlük program boyunca sadece ruhunuz ve bedeniniz için iyi olanı seçeceksiniz.

Stres ve olumsuz düşünceler, işlenmiş, paketlenmiş gıdalar, gazlı içecekler, şeker, kızgınlıklar ve kırgınlıklar yok. Hepsini unutun.

SABAH KALKINCA

1 bardak ılık suya yarım limonun suyunu ekleyerek için.

KAHVALTI

Sağlıklı, sağlam bir kahvaltı günün geri kalanında enerji ve açlık seviyeniz için belirleyici.

Birkaç fikir:

1. Mevsim meyveleri, özellikle kivi, nar, yeşil elma yanında karışık ceviz, badem

2. İstediğiniz kadar mevsim yeşilliği, kapya biber, turp, 5-6 adet yeşil zeytin, 3 haşlanmış yumurta, yarım avokado veya,

3. Sote ıspanak/pazı/pancar yeşilliği üzerine 3 göz yumurta veya,

4. Menemen

5. Eğer iyice tok tutsun derseniz, kahvaltıda veya öğlen yemeğinde yiyebileceğiniz unsuz sebzeli kek tarifi:

1 sap brokoli, 1 avuç ıspanak, ¼ pırasa, istiridye veya kestane mantarı

Pırasayı 1 kaşık arındırılmış tereyağında zerdeçal ve kimyonla çevirin. Önce mantarları ekleyin suyunu çekene kadar çevirin. Sonra çiçek kısımları ince doğranmış brokoliyi en son da ıspanağı ekleyip çevirin. Tuz ve çekme karabiber ile tatlandırın. Pişince içine 6 yemek kaşığı badem unu ekleyin. Ilınınca içine 3 yumurta kırıp karıştırın. Kağıt kek kalıplarına boşaltıp 180 derece önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin.

ÖĞLEN

Öğlen istediğiniz miktarda sebze çorbası, mevsim sebze yemekleri ve salatalar yiyebilirsiniz.

ARA ÖĞÜN

Yarım avokado, 1 avuç fındık, fıstık, badem, ceviz.

1 adet Kudüs hurması ve 1 avuç fındık, fıstık, badem, ceviz.

Tecihen az şekerli mevsim meyveleri ve 1 avuç fındık, fıstık, badem, ceviz.

1 muz, üzerine 1 çorba kaşığı şekersiz tuzsuz badem veya fıstık ezmesi, üzerine birer kaşık file antep fıstığı ve chia tohumu serpin.

AKŞAM

Akşam yemeğini en geç saat 8’de bitirmiş olun ve sonrasında hiçbir şey yemeyin.

Seçenekler:

Fırında veya ızgara 250 g mevsim deniz balıkları yanında az miktarda fırında patates ve istediğiniz kadar salata.

Fırında, ızgara veya haşlanmış 200 g hindi, organik tavuk, istediğiniz kadar salata

Izgara, fırında veya tavada serbest dolaşan, tercihen organik 200 g kuzu veya dana eti, istediğiniz kadar salata

Günde en az 2 litre su.

Sade maden suyu.

Çay ve kahve yerine bitki çayları tüketmek daha ideal ama aniden bırakırsanız ciddi başağrısı yapabilir. Ben bırakmıyorum ama azaltıyorum. Günde 1 kahve ve en fazla 4 küçük bardak çay.

Akşamları veya sabah aç karnına zencefil, toz zerdeçal ve tarçın demleyerek içebilirsiniz. Bu karışım vücut ısınızı arttıracaktır gün boyu içerseniz terleme yapabilir.

Her türlü tahıl. Yani buğday, arpa, bulgur, pirinç, mısır, kinoa, yulaf… Bu her türlü ünlu mamülü beslenmemizden çıkartmamız anlamına geliyor: ekmek, makarana, pilav, börek, poğaça, açma… yok.

Sütlü ürünlerin tamamı, her türlü süt, yoğurt, peynir, ayran. Sütlü ürünler pek çok kişide şişkinlik, kabızllık, boğazda geniz akıntısına benzer mucus gibi problemler yaratıyor. Bıraktığınızda rahat ederseniz 10 gün sonra tekrar yediğinizde vücudunuzun verdiği tepkilere dikkat edin.

Kuru baklagiller: Fasulye, nohut, barbunya, bezelye, fava…

Şeker ve yapay tatlandırıcılar.

Tüm aromalı gazlı içecekler.

EN ÖNEMLİSİ HAREKET UYKU VE DÜŞÜNCELER

10 günlük arınma diyetinin en önemli parçası elbette sağlıklı bir zihin. Maksimum fayda sağlamak için uyku ve hareket etmek de önemli.

Eğer belli bir antrenman programınız varsa devam edebilirsiniz. Ben bu beslenme şekli ile 60 gün yoğun maraton antrenmanı yaptım ve hiçbir negatif etkisini görmedim.

Spor yapmıyorsanız, 10 gün boyunca açık havada, mümkünse deniz kenarı veya yeşil alanda en az 30 dakikalık yürüyüş yapmayı deneyin.

Uykunuzu yeterli almaya dikkat edin. 7-8 saat uyumak için biraz daha erken yatmayı deneyin.

Sağlıklı besinlerle ve sağlıklı bir yaşam şekliyle dolu 10 günde daha sağlıklı, daha dinamik ve daha hafif ve güçlenmiş bir bedene sahip olun. Daha parlak bir cilt ve açık bir zihinde cabası... İşte 3 günlük arınma diyeti kuralları

Yasemin.com’un haberine göre; Diyetisyen Dilara Koçak'ın tatil sonrası uygulayabileceğiniz 3 günlük detoks listesi dikkat çekti.

Yaz tatilinden sonra fazla kilolarında kurtulmak ve sağlıklı bir şekilde zayıflamak isteyen birçok kişinin hayatını kurtaracak olan tatil sonrası 3 günlük detoksla yazı fit bir şekilde geçirebileceğiniz ifade edildi.

İş o detoks…

ÖRNEK MENÜ

Sabah:

3 yemek kaşığı yulaf

Yarım şeftali

10 çiğ badem

1 kutu probiyotik yoğurt veya kefirle smoothie yapabilirsiniz

Tarçın

Ara Öğün

500 ml zencefilli ödem atan çay

Öğle

Bol yeşillikli salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı)

4 – 5 yemek kaşığı haşlanmış bulgur, kinoa veya mercimek

1 avuç keçi lor peyniri

Yarım avokado veya 4 – 5 ceviz

Ara Öğün:

1 bardak kefir, 10 badem, 1 taze meyve

500 ml zencefilli ödem atan çay

Akşam:

Sınırsız vicdan çorbası

Salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı)

1 kase yoğurt

Ara Öğün:

2 adet mürdüm eriği 15 çiğ badem

500 ml ödem atan zencefilli çay

Dikkat!

Tüm gün su ve maden suyu toplamı 3 litre olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bitki çayları şekersiz ve limonlu olarak ilave olabilir.

Doğa yürüyüşleriyle destekleyebilirsiniz.

Alkol, kahve ve şekerli, gazlı içecekler tüketilmemelidir.

TATİL SONRASI DETOKSU İLE KAÇ KİLO VERİLİR?

Tatil sonrası uygulayacağınız 3 günlük detoks ile yaklaşık 3 günde 3 kiloya kadar vermeniz mümkün. Burada dikkat edilmesi gereken verilenlere harfiyen uygulamak, yeterli miktarda su tüketimi ve bolca yürüyüş yapmaktır.

VİCDAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

2 kabak, 2 soğan, 2 domates, 2 yemek kaşığı bulgur, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 demet nane, 1 demet maydanoz, 1 demet dereotu, kuru nane, istenirse pul biber, sarımsak az tuz 5-6 bardak su ile haşlanıp blender sonrası veya taneli olarak büyük bir kase içilebilir…

ÖDEM ATTIRICI ZENCEFİLLİ ÇAY TARİFİ

1,5 litre suya; 1/2 demet maydanoz, 1 elma, 1limon, 1 çay kaşığı toz zencefil, 2-3 adet karanfil ve tarçın ekleyin.

Kaynatıp süzün. İster soğuk ister sıcak içebilirsiniz.